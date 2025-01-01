01 января 2025, 02:30

Победа Трампа ухудшила отношения между Байденом и Харрис

РИА «Новости»
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Отношения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис испортились после того, как победа на выборах досталась Дональду Трампу. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

По данным издания, первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден стала недолюбливать Харрис после обвинений в адрес ее супруга в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в 2020 году.

Наиболее острая фаза в конфликте Байдена и Харрис стала наблюдаться в период предвыборной кампании 2024 года. В тот момент команду вице-президента разочаровали публичные выступления и странное поведение главы Белого дома.

Сторонники Байдана заявили, что сейчас наблюдается удручающая рабочая обстановка, причем это более заметно в последние несколько недель.

Ранее американский лидер выражал сожаление из-за своего решения о выходе из президентской гонки в 2024 году, отметив, что мог бы победить Трампа, сообщал RT.

Также Байден похвалил Камалу Харрис за упорство и борьбу в чрезвычайных обстоятельствах

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Выборы
01 января 2025, 02:52
ФБР обнаружило крупнейший в истории схрон взрывчатки
РИА «Новости»
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Американские силовики изъяли на ферме в Вирджинии более 150 самодельных взрывных устройств. Эта находка стала крупнейшей в истории ФБР, сообщил телеканал CBS.

Около двух лет назад житель Айл-оф-Уайта сообщил полиции, что его сосед Брэд Спаффорд хранил незарегистрированную короткоствольную винтовку и стрелял по мишеням с портретом президента США Джо Байдена. Во время обыска на ферме силовики нашли не только оружие, но и более 150 самодельных бомб.

Большинство опасных устройств мужчина хранил в отдельно стоящем гараже, но некоторые лежали в рюкзаке в его спальне и даже в морозилке. Эта находка стала крупнейшей в истории ФБР.

Из-за опасного увлечения Спаффорд лишился трех пальцев на правой руке. Однако это не остановило его. Прокуратура настояла на помещении мужчины под стражу на время расследования.

Еще один обыск ФБР провело в камере рэпера и продюсера Пи Дидди (Шона Комбса).

«Газета.ru» сообщила, что агентов заинтересовала переписка арестанта с адвокатами.

США ФБР Преступления Оружие
01 января 2025, 01:40
Протестующие накрыли новогодний стол в центре Тбилиси
РИА «Новости»
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Грузинская оппозиция встречает Новый год, накрыв большой праздничный стол на проспекте Руставели перед парламентом страны. В торжеству присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, сообщило РИА «Новости».

Протестующие расставили столы с угощениями с площади Свободы до гостиницы Марриот. Еду и напитки они принесли с собой. Новогодний стол символично украсили в цвета флага Грузии, белый и красный.

Во время акции Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря , планирует выступить с заявлением. Сейчас на площади собрались несколько тысяч человек.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Новый виток протестной активности активизировался после выборов президента Грузии , которые прошли 14 декабря. В последнее время митингующие перестали бросать бутылки в здание парламента, а силовики не используют против них водометы и слезоточивый газ.

Грузия Протесты Оппозиция Новый год
01 января 2025, 00:42
Суд в Казахстане взыскал с пенсионера 1,7 млн рублей за двойное гражданство
РИА «Новости»
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Суд в Казахстане взыскал с проживающего в Астане пенсионера, имеющего двойное гражданство, 8,9 миллиона тенге (1,7 миллиона рублей) за незаконно полученные пенсионные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

«По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 миллиона тенге», - уточнили в прокуратуре.

Там пояснили, что пенсионер имел гражданство Казахстана и Российской Федерации. При этом он в течение 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты.

В надзорном ведомстве отметили, что в данном случае было нарушено соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. После переселения пенсионера в Казахстан ему должны были прекратить платить пенсию того же вида в России.

Кроме того, в Казахстане по закону запрещено двойное гражданство.

До этого в посольстве Казахстана сообщили о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров гражданам из-за рубежа, сообщило издание News.ru.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил об индексации страховых пенсий с 1 января 2025 года на 7,3%, причем эта цифра еще может увеличиться.

Штрафы Пенсия Казахстан Паспорта Суд Пенсионеры Россия Деньги СНГ
01 января 2025, 00:19
Жители Китая салютом поздравили Благовещенск с Новым годом
Freepik
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Жители китайского города Хэйхе запустили салют над рекой Амур, поздравив жителей Благовещенска с Новым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«У самих китайцев по их календарю Новый год наступит только 29 января, а продлится праздник до 16 февраля», - уточнил канал.

На опубликованных кадрах показали грандиозное шоу фейерверков, окрасивших реку Амур в яркие цвета.

В России Новый год уже встретили жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Праздничные гуляния начались также в Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай, Тува и Хакасия.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина и российский народ с наступающим 2025 годом, отметив, что наши страны продолжают двигаться вперед вместе «по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщило издание Ura.ru.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, причем его обращение первыми увидели жители Чукотки и Камчатки, где разница во времени с Москвой составляет девять часов.

Праздники Россия Китай Новый год

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