Победа Трампа ухудшила отношения между Байденом и Харрис

По данным издания, первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден стала недолюбливать Харрис после обвинений в адрес ее супруга в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в 2020 году.

Наиболее острая фаза в конфликте Байдена и Харрис стала наблюдаться в период предвыборной кампании 2024 года. В тот момент команду вице-президента разочаровали публичные выступления и странное поведение главы Белого дома.

Сторонники Байдана заявили, что сейчас наблюдается удручающая рабочая обстановка, причем это более заметно в последние несколько недель.

Ранее американский лидер выражал сожаление из-за своего решения о выходе из президентской гонки в 2024 году, отметив, что мог бы победить Трампа, сообщал RT.

Также Байден похвалил Камалу Харрис за упорство и борьбу в чрезвычайных обстоятельствах