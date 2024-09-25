По Хайфе прилетало, Тель-Авив следующий. Как «Хезболла» ответит на убийство Кабиси

Он пояснил, что ракетные войска - одна из ведущих сил ливанской группировки, которая располагает огромными ресурсами, чтобы дать ощутимый ответ Израилю на убийство офицера.

Чем располагает «Хезболла» Годовой бюджет «Хезболлы», подчеркнул политолог, оценивается в размере от пяти до 10 миллиардов долларов, а общий объем снарядов и ракет в арсеналах ливанцев - от 40 до 150 тысяч.

«Речь идет о всех видах оружия,. начиная от примитивных и неуправляемых ракет, которыми пользуется ХАМАС, и заканчивая баллистическими ракетами иранского производства „Зильзаль-2“ и „Фатех 10“ с дальностью действия до 200 километров», - заявил Сипров.

По его мнению, для ответного удара по Израилю сначала «Хезболла» запустит огромное количество беспилотников, чтобы перезагрузить систему противовоздушной обороны, а уже после в дело пойдут ракеты.

«Ливанцы могут атаковать крупные города на севере Израиля в районе границы. По Хайфе уже сильно прилетало. Следующей целью станет Тель-Авив», - допустил политолог.

Станут ли вмешиваться США Сипров добавил, что не верит в военное вмешательство США, которым сейчас вооруженный конфликт на Ближнем Востоке совсем не нужен. Особенно в условиях огромных средств вложенных в Украину. Но дипломатическое давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны американцев вполне может быть.

«С учетом того, что еврейское лобби в США очень сильное, а в его интересах в основном работают республиканцы, то накануне выборов это станет большой проблемой для Демпартии и ее кандидатов. Поэтому „Хезболла“ даст Израилю чувствительный ответ, что скажется на результатах выборов США в пользу республиканцев и их кандидата Дональда Трампа», - подытожил Сипров.

О гибели командующего ракетными войсками движения «Хезболла»» Ибрагима Кубейси объявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагар. Он подчеркнул, что удар по зданию, где находился ливанский офицер, нанесли военные истребители.

«Хезболла» подтвердила гибель Кубейси, а телеканал Al Arabiya добавил, что вместе с командиром погибли еще шесть участников движения.