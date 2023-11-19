«По частям или полностью». Британский политик допустил, что Россия присоединит к себе Украину
Россия «заберет» Украину, если НАТО не примет ее в состав. Такое заявление сделал британский политик и предприниматель Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph.
«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски - это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», - высказался бизнесмен.
По мнению Эшкрофта, альянс фактически предает Украину: он обещает принять страну в состав, но процесс затягивается. Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены, добавил политик.
Ранее в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде. Впрочем, альянс пока и не спешит принимать страну в свой состав, а продолжает кормить обещаниями.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что нарратив НАТО в отношении президента Владимира Зеленского полностью изменился. Он уверен, что от украинского лидера хотят избавиться.