«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски - это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», - высказался бизнесмен.

По мнению Эшкрофта, альянс фактически предает Украину: он обещает принять страну в состав, но процесс затягивается. Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены, добавил политик.

Ранее в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде. Впрочем, альянс пока и не спешит принимать страну в свой состав, а продолжает кормить обещаниями.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что нарратив НАТО в отношении президента Владимира Зеленского полностью изменился. Он уверен, что от украинского лидера хотят избавиться.