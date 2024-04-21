По американской базе в Сирии нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами

В Финляндии не будут удалять дорожные знаки, показывающие направление на Санкт-Петербург. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Yle.

При этом, по словам эксперта управления дорожными путями страны Туомаса Эстермана, указатели будут приводить путешественников в тупик из-за того, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией закрыты.

«Мы не считаем нужным тратить на это ресурсы», - подчеркнул он.

Ранее финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Финские города, через которые шли туристические потоки в том числе из России, столкнулись с трудностями. В регионах начались экономические сложности, а бизнесмены постепенно закрыли свои точки.