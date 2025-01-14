14 января 2025, 21:48

Пляжи Сиднея закрыли из-за выброшенных на берег загадочных шаров

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Девять пляжей австралийского города Сиднея, в том числе популярный муниципальный пляж Мэнли, закрыли для купания из-за выброшенных на берег загадочных шариков белого и серого цвета. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Совет по северным пляжам заявил, что работает над безопасным удалением этого вещества. Большинство образцов шарообразных обломков были размером с мрамор, некоторые крупнее», - уточнил канал.

Специалисты сейчас очищают берег от неопознанных обломков шарообразной формы, также проводится расследование. Местные власти призвали жителей и туристов держаться подальше от пляжей, пока на них не завершатся работы по очистке.

Кроме того, телеканал передал, что в октябре 2024 года несколько пляжей, в частности знаменитый Бонди к востоку от центра Сиднея, были закрыты после появления на берегу тысячи черных шаров.

В ходе расследования выяснилось, что шарики были сформированы из химических веществ и жирных кислот, похожих на содержащиеся в чистящих веществах, косметике, пищевых отходах и отходов, связанных со сточными водами.

Ранее в Калифорнии мужчина во время пробежки на пляже рядом с элитным поселком обнаружил оторванную человеческую ногу.

Австралия
14 января 2025, 22:52
Патрушев назвал причину возможного исчезновения Молдавии
РИА «Новости»
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Молдавия может войти в состав другого государства или перестать существовать. К таким последствиям страну может привести антироссийская политика, сообщил в интервью kp.ru помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он напомнил, что Россия в качестве приоритета выбрала защиту и благополучие своих граждан и соотечественников по всему миру. Патрушев заявил, что дискриминацию русских в Прибалтике и Молдавии нужно прекратить.

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», - отметил помощник президента.

Патрушев посоветовал молдавским властям признать свои ошибки и исправлять их вместо того, чтобы заниматься поиском врагов внутри страны или в Приднестровье.

Ранее помощник российского лидера заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государство.

Молдавия Россия Приднестровье
14 января 2025, 22:25
Дочь Авиньонского монстра обвинила отца в сексуальном насилии
Freepik
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Дочь Доминико Пелико, известного как Авиньонский монстр, обвинила отца в том, что он накачивал ее наркотиками, как и мать, чтобы затем подвергнуть сексуальному насилию. Об этом сообщило издание People.

Каролина Дариан рассказала, что полицейские показали ей сделанные отцом фотографии, где она спала. Тогда она заподозрила, что тоже могла быть его жертвой. По словам женщины, сначала она себя не узнала.

«Я пережила эффект диссоциации. Мне было трудно узнавать себя с самого начала», - призналась она журналистам.

На фотографиях она лежала без сознания в постели в одном нижнем белье и рубашке. Один из полицейских заметил, что у нее на щеке имеется такая же отметина, как и на снимке.

Дариан призналась, что после этого она заметила сходство между этими фотографиями и теми, на которых была запечатлена ее мать во время жестокого обращения со стороны супруга и других мужчин. Женщина пояснила, что лежала на левом боку, как и ее мать на всех снимках.

Сам Доминик Пелико отрицал, что издевался над дочерью, но Дариан ему не верит, хоть и признает, что у нее нет никаких доказательств жестокого обращения с его стороны.

В конце 2024 года французский суд приговорил 71-летнего Доминика Пелико к 20 годам лишения свободы.

Фото Наркотики Суд Дети Семья Изнасилования Франция
14 января 2025, 21:46
Постпред Британии вышла из себя на встрече Совбеза ООН
РИА «Новости»
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Постпред Великобритании при организации Барбара Вудворд вышла из себя на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа». Об этом написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Давно я не видел постпреда Великобритании госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления», - отметил он.

По словам Полянского, факты, которые привела российская сторона по вопросу содержания военнопленных, «серьезно испортили им обедню». У него также вызвало тревогу представление на трибуне в ООН, которое восхваляло подразделения СС.

Полянский посоветовал не смотреть полную запись встречи, ведь происходящее там «низкопробная антироссийская фальшивка».

Ранее российский дипломат сообщил, что Великобритания пригласила боевика из украинского нацбатальона «Азова»* Валерия Горишниго спикером в ООН.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Великобритания Россия ООН
14 января 2025, 20:30
В США выразили готовность бороться с Россией в киберсфере
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Россия и Китай являются основными угрозами в киберпространстве, поэтому киберсфера стала «полем битвы». Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату.

По его словам, КНР регулярно осуществляет вредоносную киберактивность против США и их союзников. Поэтому китайская сторона якобы представляет угрозу кибершпионажа.

Хегсет также подчеркнул, что Россия становится серьезной угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Он выразил готовность признать кибератаки как акт войны, если те причинили существенный ущерб американцам.

«Я обеспечу выделение соответствующих ресурсов и политики киберпространству, поскольку оно действительно стало полем битвы», - отметил Хегсет.

Кроме того, кандидат на пост главы Пентагона выразил беспокойство по поводу значительного роста ядерного потенциала России. Он признал, что Россия обладает сильными амбициями в космосе и Арктике и значительными подводными возможностями.

США Пентагон Россия Китай

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