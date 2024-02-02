«Плохая идея». В США предупредили о мести России за конфискацию валютных резервов
Конфискация российских золотовалютных резервов станет вызовом для всей финансовой системы Запада, так как снизит к ней доверие во всем мире. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.
По его словам, конфискация российских активов - это «плохая идея».
«На практике Москва <…> отомстит конфискацией американских и европейских активов», - предупредил эксперт.
Таким образом, США и их союзники лишатся вложений на территории России. При этом западная финансовая система покажется себя ненадежной и подтолкнет многие страны искать альтернативы.
Бэндоу также заявил, что Москва имеет полное право требовать компенсацию за расширение НАТО, которое осуществлялось вопреки международным соглашениям. Эксперт добавил, что Запад «разозлил» и «предал» Россию.
Ранее экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что конфискация российских активов приведет к краху глобальной финансовой системы.