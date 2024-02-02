«Плохая идея». В США предупредили о мести России за конфискацию валютных резервов

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По его словам, конфискация российских активов - это «плохая идея».

«На практике Москва <…> отомстит конфискацией американских и европейских активов», - предупредил эксперт.

Таким образом, США и их союзники лишатся вложений на территории России. При этом западная финансовая система покажется себя ненадежной и подтолкнет многие страны искать альтернативы.

Бэндоу также заявил, что Москва имеет полное право требовать компенсацию за расширение НАТО, которое осуществлялось вопреки международным соглашениям. Эксперт добавил, что Запад «разозлил» и «предал» Россию.

Ранее экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что конфискация российских активов приведет к краху глобальной финансовой системы.