Пленных мирных израильтян освободили на юге страны — СМИ
Плененных мирных израильтян, которых удерживали в населенном пункте Беэри на юге страны, освободили спустя насколько часов. Об этом написала газета Haaretz.
«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», - сообщило издание.
В субботу утром палестино-израильский конфликт перерос в военное противостояние - боевики движения ХАМАС атаковали ракетами Израиль из сектора Газа.
Террористы проникли на территорию страны и захватили мирных жителей населенных пунктов Беэри и Офаким. ЦАХАЛ подтвердил информацию о заложниках.
На границе с сектором Газа палестинские боевики похитили 10 девушек с фестиваля электронной музыки. Среди похищенных две - с русскими фамилиями. Их судьба пока неизвестна. Еще двух иностранок опознали родственники и друзья. За время обострения конфликта пропали без вести около 130 человек.