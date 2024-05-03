Плавучие электростанции Китая насторожили Госдеп и Пентагон

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», - заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

Он предупредил, что Китай намерен использовать плавучие реакторы для усиления военного контроля над Южно-Китайским морем. Джон Акилино уверен, что реализация проекта дестабилизирует обстановку в регионе. Высокопоставленный представитель Госдепартамента согласился с адмиралом. Он сказал журналистам, что США обеспокоены развертыванием китайских плавучих АЭС.

Проектирование плавучих ядерных энергетических реакторов началось в 2010 году. Их энергию планировали задействовать в разведке нефти и опреснении морской воды. Журналисты заявили, что искусственные острова в Южно-Китайском море вместе с платформами АЭС удастся использовать в военных целях - для бесперебойного проведения учений.

Посольство Китая в США обвинило Белый дом в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море. Дипломаты заявили о планах разрешить территориальные конфликты путем переговоров.