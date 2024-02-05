«Платить взносы и соблюдать правила». В СЖР назвали условия для принятия Такера Карлсона

«Если он готов будет платить взносы и соблюдать правила и хартию российских журналистов, то, конечно, мы такого уважаемого человека, популярного во всем мире, примем в наши ряды», - заявил он.

Как уточнил Соловьев, сейчас Карлсон находится в Москве. Телеведущий может взять интервью у влиятельных людей, а сам сняться в некоторых передачах. Если американец решит примкнуть к сообществу российских журналистов, такой вопрос рассмотрят.

Ранее Карлсон не стал отрицать возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Перспектива напугала политиков-демократов. В Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Впервые посетившего Россию американского журналиста Карлсона заметили в Большом театре в столице на балете «Спартак». Американец признался в любви к Москве и назвал ее красивым городом. При этом Карлсон назвал сумасшедшими зарубежные СМИ, которые сделали сенсацию из его поездки.