Планы Запада по вытеснению России из Карабаха раскрыли в Кремле
Западные страны проводят политику по вытеснению России из Нагорного Карабаха, но другого гаранта мира в регионе нет. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Подобную борьбу вели еще пять лет назад, но с надетыми масками. Сейчас их сбросили, поэтому борьба идет с открытым забралом, напрямую в лоб. Ряд западных стран по-прежнему стремится дестабилизировать обстановку вокруг Карабаха. Это привело к тому, что Азербайджан указал на их однобокую позицию», - сказал он.
Песков подчеркнул, что в этом регионе никто не способен играть роль гаранта стабильности и мира кроме России.
«А нас оттуда пытаются вытеснить, мы знаем про это. Но Россия продолжит свои усилия», - добавил пресс-секретарь.
В начале ноября Минобороны сообщило об очередной ротации российских миротворцев на территории Карабаха. В США заявляли, что намерены добиться ухода контингента с этой территории и предложить другую альтернативу.