Планы Запада по вытеснению России из Карабаха раскрыли в Кремле

«Подобную борьбу вели еще пять лет назад, но с надетыми масками. Сейчас их сбросили, поэтому борьба идет с открытым забралом, напрямую в лоб. Ряд западных стран по-прежнему стремится дестабилизировать обстановку вокруг Карабаха. Это привело к тому, что Азербайджан указал на их однобокую позицию», - сказал он.

Песков подчеркнул, что в этом регионе никто не способен играть роль гаранта стабильности и мира кроме России.

«А нас оттуда пытаются вытеснить, мы знаем про это. Но Россия продолжит свои усилия», - добавил пресс-секретарь.

В начале ноября Минобороны сообщило об очередной ротации российских миротворцев на территории Карабаха. В США заявляли, что намерены добиться ухода контингента с этой территории и предложить другую альтернативу.