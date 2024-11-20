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«Военное вторжение готовится в Белоруссию. За рубежом несколько лет действует четкий план, в котором расписаны все роли и этапы», - отметили авторы публикации.

Журналисты добавили, что провели собственное расследование и покажут в среду вечером фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Лидер республики Александр Лукашенко отмечал, что западные страны стремятся ослабить влияние России и Белоруссии , поэтому ищут всевозможные поводы для критики для достижения этой цели.

Он подчеркивал, что вступать в конфликт со странами-членами Североатлантическим альянсом или соседними государствами никто не собирается.