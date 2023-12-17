Планы Запада обрушить экономику России не сработали

Общество и ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость, страна из года в год шла к суверенитету, подчеркнул Путин. Он напомнил, что Россия - свободное и суверенное государство.

«Народ в России был и будет единственным источником власти. Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты», - добавил президент.

Сейчас стоит важнейшая задача - повысить эффективность всех уровней публичной власти, заявил Путин. Также предстоит и дальше совершенствовать демократические институты государства.

На прямой линии 14 декабря президент подчеркнул, что Россия не может существовать без суверенитета. Важно укреплять обороноспособность страны и развивать парламентаризм, заключил Путин.