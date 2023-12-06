06 декабря 2023, 11:06

Планы Украины вернуть Крым в США сочли невыполнимыми

РИА «Новости»
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Украине не удастся «разбить Россию» и истощить ее армию, заявил член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси. Американский политик признал, что вернуть Крым у украинцев не выйдет, сообщило РИА «Новости».

«В конечном счете им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым», - сказал Мэсси.

На фоне этого финансирование Украины выглядит «предосудительным поступком», подчеркнул республиканец. Он добавил, что сам выступает против выделения Киеву военной помощи. При этом Мэсси не исключил, что после долгих согласований в Конгрессе США все же примут очередной пакет помощи.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США пока не могут прийти к единому мнению по поводу продолжения поддержки Украины. Однако президент США Джо Байден настаивает на выделении средств. По его мнению, прекращение финансирование Киева - «абсолютное сумасшествие».

США Крым Украина
06 декабря 2023, 10:44
«Черную полосу» в жизни Зеленского усмотрели в США
Global Look Press
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В жизни президента Украины Владимира Зеленского настала «черная полоса». В последнее время он терпит неудачи, об этом заявили обозреватели Newsweek.

«После отказа Болгарии передать Киеву 100 единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Владимира Зеленского», - указали авторы материала.

По словам журналистов, Зеленский терпит бедствие по всем направлениям. Так, западные союзники отказываются передавать очередную помощь. Успехов у Вооруженных силы Украины нет, тогда как Россия только крепчает. Ко всему прочему, оппозиция начала критиковать деятельность Зеленского.

Авторы статьи заверили, что мировые элиты и западное сообщество устали от конфликта. А Украину ждут очень трудные времена.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также указал на то, что западные союзники отвернулись от президента Украины. Режим Зеленского умирает, констатировал он.

Кроме того, на «секретном брифинге» в американском сенате назрел скандал во время обсуждения помощи Украине. Как сообщили «Известия» со ссылкой на Fox News, один из сенаторов даже накричал на присутствующего на мероприятии генерала.

Владимир Зеленский Запад Украина
06 декабря 2023, 10:29
Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признали погибшим
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Весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey признали погибшим, сообщил на пресс-конференции генсекретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. Жертвами ЧП стали восемь человек, сообщило РИА «Новости».

«Нам известно, что командование американских вооруженных сил 5 декабря приняло решение закончить поиски и признало всех восьмерых членов экипажа погибшими», - указал Мацуно.

По его словам, президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин уже передали благодарность за помощь в поисках. Япония со свой стороны направила соболезнования в связи со случившемся, добавил он.

Приписанный к американской базе Екота в Токио конвертоплан Osprey CV22 разбился в конце ноября близ японского острова Якусима префектуры Кагосима. Этот остров расположен между базой США Ивакуни - она была начальной точкой полета конвертоплана, а конечной точкой маршрута была американская база Кадэна на Окинаве.

Незадолго до аварии борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. На борту находились восемь человек. Вечером того же дня неподалеку от места ЧП удалось обнаружить одного из членов экипажа, медики констатировали его смерть. Позже на дне море нашли трупы еще пяти человек рядом с обломками Osprey CV22.

США Япония
06 декабря 2023, 09:48
ЕС переплатил за газ миллиарды евро из-за санкций против России
РИА «Новости»
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С февраля 2022 года власти Евросоюза потратили на закупку газа 304 миллиарда евро, фактически переплатив за него 185 миллиардов в этой же валюте из-за отказа от российского газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Из-за санкций в отношении России среднемесячная стоимость импорта газа в страны Евросоюза выросла до 15,2 миллиарда евро. При этом до введения ограничительных мер среднемесячная стоимость газа для блока была на уровне 5,9 миллиарда евро.

Как следует из данных Евростата, за 20 месяцев переплата составила 185 миллиардов евро. Столько же в ЕС потратили на закупку газа в период с апреля 2017 до конца 2021 года.

Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов помог заработать некоторым странам. В частности, США получили 53 миллиарда евро, Великобритания - 27 миллиардов, а Норвегия - 24 миллиарда.

Разразившийся в Европе энергетический кризис сильно ударил по промышленности. В экспертном сообществе полагают, что уровень производства в европейском регионе постепенно откатывается на 50-60 лет назад.

Газ Евросоюз
06 декабря 2023, 09:23
Против передачи прибыли от российских активов Украине выступили в ЕС
Global Look Press
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Некоторые европейские государства отказались поддержать идею Испании использовать прибыль от замороженных активов России для передачи Украине. Предложение не отвечает приоритетам Евросоюза по поддержке украинских властей, сообщило Politico.

В материале указали, что Украине потребуются «месяцы, возможно, годы», чтобы получить эти средства. По данным издания, вопрос обсуждлали на встрече представителей ЕС.

По оценкам властей Испании, председательствующей в Совете Евросоюза, прибыль от замороженных активов России к 2027 году может достичь 17 миллиардов евро. При этом они не пояснили, на чем основаны расчеты.

Ряд дипломатов стран ЕС предположили, что Испания не осведомлена о настроениях внутри блока. Другие считают, что на самом деле в стране хотели добиться финансирования других сфер на средства, которые планировали направить на поддержку Украины.

На фоне ухудшения экономической ситуации в мире и крупных региональных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, Украина может остаться без помощи. Даже власти США, которые неоднократно подчеркивали готовность финансировать республику «сколько потребуется», сосредоточены на собственных проблемах.

Россия Евросоюз

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