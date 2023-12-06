Планы Украины вернуть Крым в США сочли невыполнимыми

«В конечном счете им никогда не удастся победить, они не возьмут обратно Крым», - сказал Мэсси.

На фоне этого финансирование Украины выглядит «предосудительным поступком», подчеркнул республиканец. Он добавил, что сам выступает против выделения Киеву военной помощи. При этом Мэсси не исключил, что после долгих согласований в Конгрессе США все же примут очередной пакет помощи.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США пока не могут прийти к единому мнению по поводу продолжения поддержки Украины. Однако президент США Джо Байден настаивает на выделении средств. По его мнению, прекращение финансирование Киева - «абсолютное сумасшествие».