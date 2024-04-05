05 апреля 2024, 07:52

Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд сочли провокационными

Global Look Press
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МИД России счел «провокационной активностью» планы Швеции создать базу НАТО на Готланде — самом большом острове страны. Альянс явно хочет нарастить военный потенциал на Балтике — при этом Россия не раз предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением территорий новых стран блока, заявили РИА «Новости» в министерстве.

МИД России счел «провокационной активностью» планы Швеции создать базу НАТО на Готланде - самом большом острове страны. Альянс явно хочет нарастить военный потенциал на Балтике - при этом Россия не раз предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением территорий новых стран блока, заявили РИА «Новости» в министерстве.

«Стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации. <…> В результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе», - констатировали в МИД.

Там предположили, что НАТО хочет укрепить Готланд ради улучшения обороны от якобы существующей «российской угрозы». Россия следит за ситуацией и намерена принимать решения по обеспечению своей безопасности по ситуации.

Дипломаты напомнили, что на северном направлении уже воссоздали Ленинградский военный округ для «купирования угроз на северном направлении». Его возглавил Герой России генерал-полковник Александр Лапин.

Швеция Россия НАТО Балтийское море
05 апреля 2024, 06:41
На пост главы Международного валютного фонда выдвинули единственного кандидата
РИА «Новости»
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Единственным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда стала Кристалина Георгиева. Прием заявок завершился 3 апреля, сообщил «Интерфакс».

«Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат - нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева», - объявил исполнительный совет организации.

Директора-распорядителя назначат к концу апреля 2024 года, ему предстоит править МВФ в течение пяти лет.

Кристалина Георгиева возглавила организацию в октябре 2019 года, в августе ей исполнится 71 год. В марте она заявляла, что готова к переизбранию.

Глава МВФ призывала с осторожностью использовать искусственный интеллект из-за угрозы социальной напряженности. Кристалина Георгиева предупредила, что нейросети окажут влияние на 40% рабочих мест по всему миру.

Деньги
05 апреля 2024, 06:14
Белый дом рассчитывал на поддержку России по резолюции о ядерном оружии в космосе
Global Look Press
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В середине апреля США внесут в Совбез ООН резолюцию о запрете на разработку и размещение ядерного оружия в космосе. Белый дом рассчитывает, что Россия поддержит инициативу, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его процитировал «Интерфакс».

Проект резолюции разработали совместно с Японией. Авторы призовут все страны отказаться от разработки орбитального ядерного оружия и не размещать его в космосе. Джон Кирби уточнил, что документ вынесут на голосование в начале следующей недели.

«Ожидаем, что Россия поддержит этот проект резолюции», - сказал он.

Россия всегда выступала против ядерного оружия в космосе, заявил президент России Владимир Путин. Он прокомментировал сообщения западных СМИ о вероятном размещении средств поражения для ударов по американским спутникам.

Ядерное оружие США Япония Россия ООН
05 апреля 2024, 04:20
Летящий светящийся объект заметили в небе на границе между Ираном и Ираком
РИА «Новости»
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Летящий светящийся объект заметили в небе на границе Ирана и Ирака, видео распространилось по иранским социальным сетям, в том числе в Telegram-канале агентства Jamaran.

«Два видеоролика, [показывающие] небо Ахваза и [воздушное пространство] на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», - сказанов сообщении агентства.

Посты с видеозаписью появились в соцсетях на фоне эскалации напряженности в регионе поле удара ВВС Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства. Дипломат призвал мировое сообщество «принять меры».

Израиль Соцсети Видео Иран Ирак
05 апреля 2024, 03:45
«Я бы дал ему знать». Трамп высказался о звонке Путину по поводу теракта
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости», об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.

«Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», - подчеркнул Трамп При этом он не уточнил, был бы этот звонок связан с предупреждением о готовящемся нападении или с соболезнованиями после теракта.

Ранее Трамп заявил, что Америкой управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости» , об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.

США Дональд Трамп Владимир Путин Теракт в «Крокусе»

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