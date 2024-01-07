Планы по созданию единой армии ЕС высмеяли в МИД России

«Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», - отметила она.

Захарова напомнила о зависимости европейских стран от топлива, поставляемого из США. Поэтому Белый дом сможет диктовать, на кого может «напасть армия ЕС».

Удивление дипломата вызвал и тот факт, что почти все страны Европейского союза входят в НАТО, который должен отвечать за их безопасность.

«А за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в „общую кассу“ (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?» - задалась вопросом Захарова.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее озвучил идею по с озданию единой армии Евросоюза , которая сыграла бы роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.