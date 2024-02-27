Планы ПМР войти в состав России опровергли в Приднестровье

«Я думаю, это просто нагнетание», - сказала она.

Антюфеева напомнила, что в 2006 году народ Приднестровья уже выразил свое мнение по этому поводу на референдуме. В условиях сложной обстановки, когда идет специальная военная операция, поднимать этот вопрос является невероятной глупостью, пояснила политик.

Зампред Верховного совета Приднестровья также отметила, что в настоящее время в ПМР нужно поддерживать позицию главы региона Вадима Красносельского о выстраивании всеми мирных взаимоотношений.

Съезд депутатов ПМР проведут 28 февраля в Тирасполе. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав. Он напрямую связал дату съезда депутатов с анонсированным посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.