Планы ФРГ создать в Литве военную базу не понравились России

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«Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, создание военной базы в районе российской границы потребует специальных мер по обеспечению собственной безопасности.

Также Песков отреагировал на информацию о намерении Японии создать оборонный союз с Соединенными Штатами. Он отметил, что де-факто такой военный союз уже существует. Поэтому новизны в подобных планах нет.

Россия знает о военном потенциале США, который размещен на территории Японии. Песков добавил, что это всегда являлось камнем преткновения при попытках урегулирования основной проблемы - мирного договора с японской стороной.

Планы Германии по созданию военной базы в Литве в районе российской границы - это нагнетание напряженности. Так прокомментировал новость пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».