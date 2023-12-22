Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял об уверенности в том, что ВСУ смогут установить контроль над Крымом в следующем году. Он назвал это стратегической целью.

«Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удается выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев», - высказался Мурадов.

Он добавил, что планы по захвату Крыма - крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты.

Также Умеров сообщал, что в следующем году власти страны привлекут к военной службе украинцев , уехавших за пределы страны. По его словам, речь идет о мужчинах от 25 до 60 лет, которые перебрались в Германию и другие государства.