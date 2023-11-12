План предотвращения шатдауна без помощи Украине представили в США

Законопроект включает двухэтапное финансирование правительственных программ. Часть из них, связанная с транспортом и военным правительством, получит финансирование до 19 января 2024 года.

Выделение денег на остальные правительственные секторы рассчитают до 2 февраля. При этом ни одной из частей предложенного Джонсоном плана не предусмотрена поддержка Израиля или Украины. Палата собирается проголосовать по новому законопроекту во вторник, 14 ноября.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден не согласиться поддержать возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины.

В конце октября Республиканская партия представила законопроект о выделении средств на помощь Израилю. В связи с этим администрация Байдена предупредила, что президент может наложить вето на этот проект.