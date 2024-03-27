27 марта 2024, 01:45

План побега. Поляки начали скупать квартиры в Испании

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На фоне страха, связанного с возможным военным конфликтом, многие жители Польши начали покупать недвижимость в Испании. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

По данным издания, число заинтересованных в приобретении недвижимости в Испании поляков выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Одной из главных причин всплеска интереса названа вероятность боевых действий на территории Польши. Активнее всех к жилью в Испании присматриваются пенсионеры и молодежь.

Как рассказал представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак, половина клиентов признались, что «думают сейчас о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предложил Евросоюзу отменить торговые преференции , которые предоставили Украине после начала спецоперации.

Испания Польша
27 марта 2024, 02:32
Турция передала России данные о двух террористах из Crocus City Hall
Unsplash
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Анкара провела тщательное изучение всех данных, имеющихся у нее о нападавших на Crocus City Hall в Подмосковье террористах. Преступники посетили Турцию незадолго до теракта, написала газета Hurriyet.

По данным издания, в стране изучили информацию о двух террористах, побывавших в Турции в феврале и марте. Все сведения о них передали Москве.

«Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами», - указали в материале.

Ранее СМИ выяснили, что двое обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall во время поездок в Турцию жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли.

Подозреваемые находились в Стамбуле в период с 27 февраля по 2 марта.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Боевики ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. От их рук погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.

Турция Терроризм Россия Москва
27 марта 2024, 01:58
Лукашенко принес свою собаку Умку на военное совещание
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с военнослужащими, которые зачитали ему доклад. На встречу он взял с собой своего питомца. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Плановое совещание состоялось в рамках рабочей поездки белорусского лидера в Ошмянский район Гродненской области. На нем военные доложили Лукашенко, какая обстановка наблюдается на северо-западном направлении границы.

Также он поднял тему Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию с Калининградской областью. В ходе беседы с военными Александр Лукашенко держал в руках своего белого шпица Умку. Питомец лежал перед ним на столе.

Ранее президент республики заявил, что белорусские пограничники должны жестко пресекать любые провокации на государственной границе, вплоть до уничтожения нарушителей. С августа 2023 года военные предотвратили шесть попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко
27 марта 2024, 00:08
Испанский патруль сопроводил до Португалии группу кораблей из России
Freepik
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Экипажи патрульных кораблей Испании «Аталайя» и «Вигия» организовали сопровождение российской группы, состоящей из двух кораблей и нефтяного танкера. Об этом сообщило Europa Press.

По данным издания, два больших десантных корабля «Иван Грен» и «Александр Отраковский» и танкер «Кола» якобы обнаружили в суверенных водах королевства.

Наблюдение за российскими судами вели в две смены. После этого судно «Аталайя» последовало за кораблями России к пограничному переходу с Португалией. Там его встретил португальский фрегат.

Как отметили в материале, испанские патрульные суда выполняли задачи по обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, которая связывает мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.

Ранее фрегат ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» и средний морской танкер «Академик Пашин».

Корабли Россия Испания
26 марта 2024, 23:31
Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке НАТО на Югославию
РИА «Новости»
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия официально запросила созыв заседания Совета безопасности организации по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой проблематике. Французский представитель Николя де Ривьер назвал тему неактуальной и несогласованной с ними.

По мнению российского дипломата, причина в том, что западные страны боятся публичного обсуждения натовских бомбардировок Югославии.

«Ожидаем от японского председательства официального ответа», - заявил Полянский.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия потребовала утверждения повестки заседания в СБ ООН путем процедурного голосования , чтобы исключить любые провокации.

Ранее гендиректор компании «Србиягаз» Душан Баятович назвал НАТО «фашистами XXI века» , а также указал на родственные связи немецкого руководства с нацистами, пояснив, что их бабушки и дедушки были офицерами СС.

Россия НАТО ООН

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