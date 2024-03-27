План побега. Поляки начали скупать квартиры в Испании

По данным издания, число заинтересованных в приобретении недвижимости в Испании поляков выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Одной из главных причин всплеска интереса названа вероятность боевых действий на территории Польши. Активнее всех к жилью в Испании присматриваются пенсионеры и молодежь.

Как рассказал представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак, половина клиентов признались, что «думают сейчас о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предложил Евросоюзу отменить торговые преференции , которые предоставили Украине после начала спецоперации.