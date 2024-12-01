01 декабря 2024, 17:59

Пивоварова задержали в Узбекистане

Pxhere
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В Узбекистане задержали российского журналиста Алексея Пивоварова* и членов съемочной группы. Об этом сообщило издание Hook.

По его данным, правоохранители задержали журналистов в Нукусе после того, как на команду Пивоварова* подали заявление.

Задержанных доставили в ГУВД Нукуса. Полицейские настаивают на проверке смартфонов и отказываются раскрыть причины задержания. Пивоваров* находится в отдельном кабинете.

Ранее в Москве арестовали директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Узбекистан Иноагенты
01 декабря 2024, 17:33
Песков прокомментировал слова Меркель об опоздании Путина из-за пива
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в 2007 году опоздал на саммит G8 из-за сдвига в расписании. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что российский лидер задержался перед встречей G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива. Песков подчеркнул, что на подобных мероприятиях у главы государства очень сложный график.

«Лидеры общаются друг с другом, <…> и это напряженная работа. И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Меркель выпустила книгу со своими воспоминаниями, где она описала свое негодование по поводу задержки Путина перед G8. Она рассказала, что глава государства в ответ на ее вопрос о причине опоздания обвинил во всем немецкое пиво. По ее словам, российский лидер перед саммитом якобы попросил доставить ему в номер ящик хмельного напитка.

Саммиты Ангела Меркель Дмитрий Песков Пиво Владимир Путин
01 декабря 2024, 15:26
«Приняли ситуацию». Все пассажиры круиза в Антарктиду вышли из голодовки
Unsplash
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Все пассажиры корабля SH DIANA, которые из-за сорванного круиза в Антарктиду объявили голодовку, вышли из нее. Об этом 360.ru рассказала россиянка Наталья, застрявшая вместе с другими путешественниками на сломанном корабле.

Она отметила, что двое других пассажиров вышли из голодовки через два дня после ее объявления.

«На борту сейчас спокойная обстановка. Большинство пассажиров приняли ситуацию или договорились как-то с компанией», - подчеркнула россиянка.

Она сообщила, что вышла из голодовки последней - только 30 декабря. Женщина собиралась продолжить протестовать против действий организовавшей круиз компании, но родственники уговорили ее не рисковать и позаботится о здоровье.

«Я завершила голодовку, потому что мои близкие находились далеко от меня. У меня есть муж, дети, мать. Я мама. Я получала от них неоднократные просьбы, эмоциональные. Им тоже все это очень тяжело дается», - объяснила Наталья.

Женщина добавила, что ждет выхода на берег. По ее словам, сейчас на корабле есть большие проблемы со связью.

«С юристами не связывались. Я жду выхода на берег, потому что ограничения в связи есть. И даже документы переслать есть сложности определенные», - заявила она.

Ранее пассажирка рассказала, что планирует добиться от компании новой путевки в течение ближайших двух лет. Во время круиза из Кейптауна в Антарктиду путешественники планировали высадиться в 15-ти точках, однако из-за поломки корабля смогли посетить только три.

Путешествия Туризм Корабли
01 декабря 2024, 14:20
Зурабишвили придется уступить дворец легитимно избранному президенту
РИА «Новости»
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Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть Президентский дворец в день инаугурации нового главы государства. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил ТАСС.

Несмотря на отказ сложить президентские полномочия, Зурабишвили обяжут 29 декабря освободить здание для легитимно избранного лидера.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание», - подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили сообщила, что парламент якобы не является легитимным, поэтому ее мандат будет продолжаться. Премьер исключил повторные парламентские выборы и объяснил, что правительство уже сформировали. Он добавил, что президентские выборы пройдут в Грузии 14 декабря.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
01 декабря 2024, 13:46
Грузия не будет проводить повторные парламентские выборы
РИА «Новости»
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Грузинские власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщил телеканал Rustavi 2.

«Нет, конечно. О чем речь», - ответил премьер на вопрос о возможности назначения повторных выборов.

Грузия Парламентские выборы в Грузии

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