Пиво из недружественных стран захотели запретить в России

Он отметил, что лидерами экспорта в Россию в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия.

«Недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ», - пояснил депутат.

В период с 2022 по 2023 годы на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию. В прошлом году объем поставок из ФРГ вырос на 32%. На Литву в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок. Третье место заняла Латвия, которая нарастила поставки почти в четыре раза. Также вдвое вырос экспорт из Польши.

Комитет Госдумы по охране здоровья ранее выступил с предложением ввести запрет на продажу подросткам безалкогольного пива.