25 января 2025, 19:40

Пита Хегсета привели к присяге в качестве главы Пентагона

РИА «Новости»
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В Белом доме объявили, что Пита Хегсета привели к присяге в качестве нового главы Пентагона. Об этом сообщили «Известия».

Хегсет с небольшим преимуществом получил достаточно голосов, чтобы стать следующим министром обороны США, несмотря на сильное сопротивление со стороны демократов и даже некоторых республиканцев, которые не были согласны с его кандидатурой, сообщило ABC News.

Ранее против Хегсета выдвигали обвинения в злоупотреблении алкоголем и неподобающем поведении на рабочих мероприятиях. Сам он считает эти обвинения «анонимными и ложными».

Ранее стало известно, что Пентагон отправит на границу с Мексикой тысячи военных , вертолеты и разведку. Исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США количество наземных военных на границе увеличилось на 60%.

Пентагон
25 января 2025, 20:57
Маск призвал немцев выходить на улицу и голосовать за свое будущее
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщило издание Die Welt.

Речь владельца соцсети Х транслировали на большом экране перед началом предвыборной кампании к выборам в бундестаг. Маск назвал АдГ «главной надеждой Германии» и заявил, что немцы не должны терять свою идентичность в условиях глобализации. Маск подчеркнул, что нынешнее правительство ФРГ игнорирует благополучие народа и подавляет его.

«Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Необходимы перемены. Они должны быть сделаны.<… > Я думаю, что на этих выборах может зависеть будущее цивилизации», - заявил Маск.

Ранее Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» и заявил, что тот должен уйти в отставку. Так он отреагировал на поведение Шольца на теракт в Магдебурге.

Германия Илон Маск Выборы
25 января 2025, 17:57
Орбану пригрозили последствиями за блокировку антироссийских санкций
Global Look Press
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Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил последствиями своему венгерскому коллеге Виктору Орбану в случае блокировки очередных санкций против России. Об этом польский политик написал в соцсети Х.

По его словам, если Орбан действительно заблокирует европейские рестрикции в ключевой момент конфликта, это будет означить, что он «играет в команде президента России Владимира Путина».

«Со всеми последствиями этого факта», - добавил Туск.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с призывом изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. Ограничения не смогли остановить украинский конфликт и ослабить российскую экономику. Европа же не смогла заместить поставляемые Россией ресурсы. Премьер Венгрии считает, что «пришло время меняться».

Также Орбан заявил об усталости европейцев от лицемерия ЕС, который требует отказаться от российской нефти и газа, закупая эти ресурсы из России через третьи страны.

Санкции Евросоюз
25 января 2025, 17:05
ЦИК России не выявил нарушений в ходе досрочных выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Делегация российского Центризбиркома, приехавшая в Белоруссию для наблюдения за президентскими выборами, не выявила нарушений в ходе досрочного голосования. Об этом РИА «Новости» заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений. По ее словам, выборы проходят корректно и понятно.

«И главное, что очень подготовленный избиратель», - подчеркнула Памфилова.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 21 января. Оно завершится 25 января, а на следующий день в стране пройдет единый день голосования.

За президентское кресло поборются пять кандидатов, в том числе действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Голосование будет проходить только на территории страны, представители западных государств в этот раз не будут выступать в качестве наблюдателей.

Европарламент обратился к Евросоюзу и попросил его не признавать результаты белорусских выборов, а госсекретарь прежней американской администрации Энтони Блинкен предположил, что избирательный процесс не будет справедливым.

Белоруссия ЦИК РФ Россия Выборы в Белоруссии Выборы
25 января 2025, 16:47
Израиль выпустил из тюрем 200 палестинцев
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Израильское руководство в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих выпустило из тюрем 200 палестинских заключенных. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Из тюрьмы Офер в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан на свободу выпустили 114 палестинцев.

«Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 - в сектор Газа», - отметило радио.

Обмен произошел в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Четырех израильских женщин-военных вывезли из палестинского анклава и под охраной доставили на родину. Израильтянок приняли сотрудники Международного комитета Красного Креста в центре Газы. Еще трех заложниц ХАМАС освободил 19 января. Женщинам вручили им пакеты с «подарками» - открытками с видами Газы и сувенирами.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа в январе. Стороны заключили соглашение спустя 15 месяцев боевых действий.

Израиль Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины

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