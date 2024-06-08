08 июня 2024, 13:03

Писториус захотел готовиться к войне. Настоящие хозяева ФРГ могут порадоваться своей работе

Global Look Press
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. Россию он назвал угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и всего НАТО. Набирающую обороты милитаристскую истерику в ФРГ оценил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Создается впечатление, что в Германии все просто забыли. Но что-то мне подсказывает, что это только впечатление.

Потому что на самом деле там никто и ничего не забыл. Просто мы по наивности своей думали, что они там все покаялись и прокляли этот свой отрезок истории, но сейчас вижу, что это далеко не так.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус хочет воевать с Россией.

Даже год войны назначил - 2029-й. Откуда он его выкопал - ума не приложу. Но кто его знает, может, советники Бориса уже пишут новый план «Барбаросса» с учетом ошибок предыдущих кампаний.

Если в ГДР она была полной и практически успешной, то Западная Германия сразу после войны оказалась в руках тех, кто снова начал разжигать в немцах ненависть к русским.

Там осуждалось уничтожение еврейского населения - именно это и стало главной темой западногерманского покаяния, а вот об ответственности перед народа СССР говорилось очень дежурно и формально.

Милитаристская и русофобская истерика, творящиеся в Германии, потрясают воображение. Такое впечатление, что все сошли с ума, в стране нет больше никаких политических партий - ни демократов, ни социал-демократов, ни христиан, а все они слились в одну, название которой известно нам из истории.

Далее - его прямая речь.

Забавно, что при этом по-настоящему оккупированной была именно Германия Западная. Вплоть до того, что немцы Восточной Германии, которые сохранили свою идентичность, говорили, что на западе Германии живут американцы, которые говорят по-немецки.

То, что сейчас происходит в Германии, не результат СВО, не результат Мюнхенской речи Владимира Путина. Это вообще не результат действий России.

Сначала ненависть тихую, но теперь скрываться уже нет никакого смысла. И настоящие хозяева Германии очень довольны своей работой.

В общем-то и прошлый Дранг нах Остен во многом был творением тех же самых хозяев, которые мечтали уничтожить Советский Союз, но бешеная собака, которую они вскармливали с рук, вышла из-под контроля и начала кусать своих же хозяев.

А теперь собака хорошо приручена и вымуштрована.

Хватит ли у немецкого народа мудрости, чтобы в очередной раз не повторить свою главную историческую ошибку? У тех, кто сейчас руководит страной, мудрости, нет точно. Зато есть фото предков в форме вермахта и СС в домах на видных местах.

Германия США Великобритания Международные отношения Россия
08 июня 2024, 11:50
В Зимбабве решили вступить в БРИКС
РИА «Новости»
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Зимбабве рассчитывает в будущем вступить в БРИКС, вопрос поднимали на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент африканского государства Эммерсон Мнангагва.

«Да, мы с президентом Владимиром Путиным обсуждали эту тему в ходе формата один на один. Я говорил ему, что также разговаривал про это со своим братом, главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше общее стремление», - заявил он.

Зимбабвийский лидер подчеркнул, что никто в БРИКС не высказывается против членства его государства в организации.

«Все нас очень поддерживают, проблем с этим нет. Это может быть Бразилия, ЮАР или Индия - везде я себя чувствую комфортно», - добавил Мнангагва.

Ранее Путин заявлял, что у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников. Также он отмечал, что сообщество уже обогнало «Большую семерку» по общему ВВП.

Международные отношения Россия БРИКС ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 09:14
Во Франции призвали не забывать вклад России в победу над нацистской Германией
Unsplash
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Именно Россия нанесла поражение гитлеровской армии. Только после этого американцы смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу. Необходимо помнить об этом, заявил в эфире Europe 1 бывший кандидат в президенты, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

У политика спросили, как он относится к тому, что Россия не получила приглашение на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

«Мне кажется, Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте», - ответил Земмур.

По его мнению, так произошло потому, что некоторые предпочитают вспоминать именно тех, кто освобождал Францию. В то время другие - приглашать всех союзников по борьбе с нацистской Германией. В последнем случае Россия должна занимать почетное место, указал Земмур.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а только потом во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», - подчеркнул он.

В конце мая французские власти приняли решение не приглашать российскую делегацию на 80-летний юбилей высадки союзнических войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии. В Кремле отметили, что страна и так не собиралась на мероприятие подобного рода.

Военные Европа Россия Армия Франция
08 июня 2024, 05:54
Итальянские предприниматели потеряли 15 млрд евро из-за антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Западные компании, покинувшие Россию, потеряли более 107 миллиардов долларов, причем эти потери не восстановить и ситуация только ухудшится. Как отметил накануне ПМЭФ президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, Рим потерял на санкциях порядка 10-15 миллиардов евро, сообщило РИА «Новости».

По его словам, товарооборот упал с 30 до девяти миллиардов, итальянский экспорт просел на 36%, российский импорт - на 70-80%.

Для Италии это оказалось чувствительным ударом, так как в стране значительно сократились рабочие места, а итальянский бизнес начал терять рынок в России. Сейчас в стране остались порядка 150 компаний, которые уже никуда не уйдут.

«Мы инвестировали кучу денег - порядка 500 миллиардов евро - в экономику России и по праву считаем себя полноценными членами экономического сообщества страны», - подчеркнул Торрембини.

Он добавил, что бизнесмены из Азии и Турции стали активно замещать старых игроков, да и российские компании начали производить собственный продукт. Проблем, по его словам, добавляют польская и литовская таможни, часто блокирующие на границе несанкционные итальянские товары , транзитом идущие в РФ.

Италия Санкции Бизнес ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 04:00
Один из членов экипажа «Аполлон-8» погиб в авиакатастрофе
Freepik
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Один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс стал жертвой авиакатастрофы. Ему было 90 лет, сообщил телеканал Fox News.

«Сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс», - указали в сообщении.

В СМИ появились кадры, судя по которым, самолет, принадлежавший Андерсу, мог сделать «мертвую петлю» над водой и упал в результате пикирования. Авиакатастрофа произошла в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Офис местного шерифа подтвердил, что винтажный самолет ВВС упал в воду и утонул.

Андерс был членом экипажа «Аполлона-8» и впервые в истории облетел Луну. Именно он сделал известную фотографию восходящей над ней Земли.

Ранее стало известно о гибели российского триатлониста, участника Олимпийских игр Игоря Сысоева. Он погиб в ДТП в Краснодарском крае.

Авиакатастрофы Самолеты

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