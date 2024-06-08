Создается впечатление, что в Германии все просто забыли. Но что-то мне подсказывает, что это только впечатление.

Потому что на самом деле там никто и ничего не забыл. Просто мы по наивности своей думали, что они там все покаялись и прокляли этот свой отрезок истории, но сейчас вижу, что это далеко не так.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус хочет воевать с Россией.

Даже год войны назначил - 2029-й. Откуда он его выкопал - ума не приложу. Но кто его знает, может, советники Бориса уже пишут новый план «Барбаросса» с учетом ошибок предыдущих кампаний.

Если в ГДР она была полной и практически успешной, то Западная Германия сразу после войны оказалась в руках тех, кто снова начал разжигать в немцах ненависть к русским.

Там осуждалось уничтожение еврейского населения - именно это и стало главной темой западногерманского покаяния, а вот об ответственности перед народа СССР говорилось очень дежурно и формально.

Милитаристская и русофобская истерика, творящиеся в Германии, потрясают воображение. Такое впечатление, что все сошли с ума, в стране нет больше никаких политических партий - ни демократов, ни социал-демократов, ни христиан, а все они слились в одну, название которой известно нам из истории.

Далее - его прямая речь.

Забавно, что при этом по-настоящему оккупированной была именно Германия Западная. Вплоть до того, что немцы Восточной Германии, которые сохранили свою идентичность, говорили, что на западе Германии живут американцы, которые говорят по-немецки.

То, что сейчас происходит в Германии, не результат СВО, не результат Мюнхенской речи Владимира Путина. Это вообще не результат действий России.

Сначала ненависть тихую, но теперь скрываться уже нет никакого смысла. И настоящие хозяева Германии очень довольны своей работой.

В общем-то и прошлый Дранг нах Остен во многом был творением тех же самых хозяев, которые мечтали уничтожить Советский Союз, но бешеная собака, которую они вскармливали с рук, вышла из-под контроля и начала кусать своих же хозяев.

А теперь собака хорошо приручена и вымуштрована.

Хватит ли у немецкого народа мудрости, чтобы в очередной раз не повторить свою главную историческую ошибку? У тех, кто сейчас руководит страной, мудрости, нет точно. Зато есть фото предков в форме вермахта и СС в домах на видных местах.