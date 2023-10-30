Писториус призвал немцев привыкать к мысли о возможной войне в Европе

«Нам нужно опять привыкать к мысли, что угроза войны в Европе могла бы возникнуть. А это означает, что мы должны быть боеспособны и обороноспособны», - сказал он.

В начале 2022 года в Германии создали оборонный фонд объемом 100 миллиардов евро. Борис Писториус заявил, что к концу 2023 года израсходуют только две трети общей суммы. Он предупредил, что ускорить производство и поставки не получится. По словам министра, за 19 месяцев невозможно исправить то, что недополучало финансирование последние 30 лет.

С начала спецоперации на Украине Европейский оборонный фонд нарастил инвестиции в военные стартапы на 1,2 миллиарда евро. Один только производитель беспилотников Quantum-Systems получил почти 16,6 миллиона евро.