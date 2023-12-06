Писториус открестился от союзничества с Украиной

По его словам, Германия делает все возможное, чтобы помочь Украине в военном отношении. ФРГ заняла второе место по объему оказываемой помощи и сделала больше, чем многие другие страны. Однако, заявил Борис Писториус, оружейная промышленность не в состоянии так быстро удовлетворить потребности целой армии. Министр предупредил, что бесконечно увеличивать темпы поставок невозможно.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам. <…> Мы не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», - сказал он.

Борис Писториус заявил, что трудно спрогнозировать ход конфликта. Он порекомендовал сосредоточиться на обеспечении устойчивых поставок, несмотря на сопутствующие сложности.

Минобороны Германии обещало передать украинской армии надводные беспилотники, зенитные самоходные установки Gepard, бронемашины MRAP, снаряды. Очередной пакет военной помощи оценили в 400 миллионов евро.