Писториус дал Европе восемь лет на укрепление военного потенциала

По его словам, США в ближайшее время усилят свое военное влияние в Тихоокеанском регионе, что негативно отразится на обороноспособности стран Европы. Немецкий министр призвал повысить «вклад в обеспечение безопасности на континенте».

«У нас есть примерно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное», - отметил глава оборонного ведомства.

Писториус добавил, что Германии следует больше сотрудничать с Францией и Польшей для усиления безопасности региона.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что армии стран Европейского союза решили подготовиться «к конфликту высокой интенсивности». Чешский лидер принял участие в форуме «Вышеградская четверка», после которого указал на опасения НАТО. По словам Павела, альянс воспринимает Россию как угрозу номер один.