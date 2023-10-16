«ПиС» Туска не слаще. Как выборы в Польше повлияют на отношения с Россией и Украиной

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На момент написания этого материала в Польше опубликовали очередные предварительные результаты. После обработки 65,14% бюллетеней, «Право и справедливость» получила 37,52%, «Гражданская коалиция» - 28,59%, партия «Третий путь» - 14,43%, «Левые» - 8,31%, «Конфедерация» - 7,28%. В республике зафиксировали рекордную явку: она превысила 72%.

Найдите десять отличий Судя по всему, сначала считают сельские районы, где участки меньше, и там преимущество у «ПиС», а под конец будут считать крупные города, где преимущество уже у Туска. Поэтому разрыв будет сокращаться.

Потом будут считать еще участки за рубежом, где преимущество точно у оппозиции. Что касается разницы между ними, то смотря в чем. Для России разницы нет.

Для Украины разницы нет. Для США разницы нет. А вот для Германии и Евросоюза разница есть - Туск для них, конечно, намного удобнее.

Для самих поляков разница в том, что некоторые из них - консерваторы, немножко из другого времени, с воззрениями столетней давности. А другие - проевропейские модернисты. Плюс ко всему, если получится оттеснить «Право и справедливость» от власти, то коалиция получится достаточно пестрой - там окажутся сразу три разных политических силы.

Поэтому получится довольно шаткое правительство, где будут с одной стороны консерваторы из «Третьего пути» или из самой «Гражданской коалиции», а с другой стороны - «Левые» - атеисты и сторонники однополых браков. Единственное, что будет их объединять, - хорошее отношение к Евросоюзу и отмена всех реформ и законов, которые злят ЕС и Германию.

Далее - прямая речь.

Мне непонятно, что наш посол там делает и что польский посол делает в России. Не существует сейчас российско-польских отношений. И в случае прихода к власти другого правительства их тоже не будет.

Легенда о свободной Польше Польша сейчас - крупнейший получатель дотаций из фондов Евросоюза. И ничего здесь не изменится.

Вопрос в том, что некоторые силы видят свою политику несколько боком. Выходить из ЕС собирается только «Конфедерация», но у нее пока шесть процентов голосов, «Право и справедливость» выходить из ЕС не будет, а остальные три партии, которые, возможно, составят коалицию, собираются работать по общеевропейской линии.

Вот по теме мигрантов разногласий у них нет - никто их принимать не хочет. Так что по этому вопросу они будут вынуждены «бодаться» с ЕС вне зависимости от того, кто придет к власти.