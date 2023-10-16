«ПиС» Туска не слаще. Как выборы в Польше повлияют на отношения с Россией и Украиной

16 октября 2023, 19:08
РИА «Новости»
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Выборы в польский парламент постепенно подходят к концу — голоса продолжают считать, данные экзитполлов обновляются. Главным образом борьба происходит между правящей партией «Право и справедливость» во главе с Матеушем Моравецким и «Гражданской коалицией» оппозиционных партий, лидером которой стал бывший премьер Польши и экс-председатель Евросовета Дональд Туск. Обе партии месяцами обменивались громкими заявлениями и колкостями, обвиняя друг друга во всех бедах в стране, используя в агитации такие темы, как отношения с Европой и Россией, поддержка Украины. Например, и «ПиС», и «Гражданская коалиция» пытались выставить соперника скрытым агентом Кремля. Однако есть ли разница между двумя схлестнувшимися политическими силами? Чего на самом деле стоит ожидать от правительства Польши в случае третьего срока Моравецкого-либо возвращения Туска? «360» спросил преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолога Вадима Трухачева.

На момент написания этого материала в Польше опубликовали очередные предварительные результаты. После обработки 65,14% бюллетеней, «Право и справедливость» получила 37,52%, «Гражданская коалиция» - 28,59%, партия «Третий путь» - 14,43%, «Левые» - 8,31%, «Конфедерация» - 7,28%. В республике зафиксировали рекордную явку: она превысила 72%.

Найдите десять отличий Судя по всему, сначала считают сельские районы, где участки меньше, и там преимущество у «ПиС», а под конец будут считать крупные города, где преимущество уже у Туска. Поэтому разрыв будет сокращаться.

Потом будут считать еще участки за рубежом, где преимущество точно у оппозиции. Что касается разницы между ними, то смотря в чем. Для России разницы нет.

Для Украины разницы нет. Для США разницы нет. А вот для Германии и Евросоюза разница есть - Туск для них, конечно, намного удобнее.

Для самих поляков разница в том, что некоторые из них - консерваторы, немножко из другого времени, с воззрениями столетней давности. А другие - проевропейские модернисты. Плюс ко всему, если получится оттеснить «Право и справедливость» от власти, то коалиция получится достаточно пестрой - там окажутся сразу три разных политических силы.

Поэтому получится довольно шаткое правительство, где будут с одной стороны консерваторы из «Третьего пути» или из самой «Гражданской коалиции», а с другой стороны - «Левые» - атеисты и сторонники однополых браков. Единственное, что будет их объединять, - хорошее отношение к Евросоюзу и отмена всех реформ и законов, которые злят ЕС и Германию.

Далее - прямая речь.

Мне непонятно, что наш посол там делает и что польский посол делает в России. Не существует сейчас российско-польских отношений. И в случае прихода к власти другого правительства их тоже не будет.

Легенда о свободной Польше Польша сейчас - крупнейший получатель дотаций из фондов Евросоюза. И ничего здесь не изменится.

Вопрос в том, что некоторые силы видят свою политику несколько боком. Выходить из ЕС собирается только «Конфедерация», но у нее пока шесть процентов голосов, «Право и справедливость» выходить из ЕС не будет, а остальные три партии, которые, возможно, составят коалицию, собираются работать по общеевропейской линии.

Вот по теме мигрантов разногласий у них нет - никто их принимать не хочет. Так что по этому вопросу они будут вынуждены «бодаться» с ЕС вне зависимости от того, кто придет к власти.

Россия Евросоюз Украина Польша Выборы
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
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Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия

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