Пираты выпустили две ракеты по эсминцу США USS Mason в Аравийском море

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Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park.

«Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», - указали в CENTCOM.

Корабли не получили повреждений от ракетного обстрела. Выпущенные с территории Йемена снаряды упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от эсминца.

Ранее пираты захватили связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park. Эсминец США и японский корабль перехватили злоумышленников, которые попытались скрыться на подводной лодке. Американские военные задержали вооруженную группировку , состоящую из пяти боевиков. Военнослужащие допросили злоумышленников и освободили экипаж танкера.