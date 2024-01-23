23 января 2024, 13:17

Пилоту разбившегося в Афганистане самолета предрекли тюремный срок

Unsplash
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Пилота самолета, разбившегося в горах Афганистана, Аркадия Грачева и его жену может ждать тюремный срок. По данным Telegram-канала Mash, в отношении них могут возбудить уголовное дело из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.

Пилота самолета, разбившегося в горах Афганистана, Аркадия Грачева и его жену может ждать тюремный срок. По данным Telegram-канала Mash , в отношении них могут возбудить уголовное дело из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.

По информации издания, разбившийся бизнес-джет находился на балансе «Атлетик групп», который принадлежит жене пилота Екатерине Агаповой. У компании не было лицензии на пассажирские перевозки, и она ими не занималась. Для легализации полетов лайнер использовало другое ООО, принадлежащее Аркадию Грачеву и его второму пилоту, - «Джет аэро».

Авторы статьи сообщили, что, по одной из версий, причиной падения самолета стал неправильный расчет топлива при дозаправке. Непогода усугубила ситуацию.

Максимальная санкция по уже возбужденному силовиками делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - 10 лет лишения свободы.

Ранее отец Аркадия Грачева рассказал «360», что считает его героем : сын и коллеги посадили самолет, и большинство находившихся на борту выжили.

Авиация Афганистан Топливо Самолеты
23 января 2024, 13:19
«Здравый смысл все-таки возобладает». Кремль — об отзыве иска по смоленской авиакатастрофе
РИА «Новости»
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Польша отозвала иск в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости закрыть эту тему и двигаться дальше, сообщили «Известия».

Он отказался от имени российских властей давать оценку по этому вопросу. Дмитрий Песков сказал, что нужно дополнительно изучить документы. Но он выразил надежду на то, что тему ответственности России за смоленскую авиакатастрофу закроют.

«Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет, что здравый смысл все-таки возобладает», - сказал он.

Позиция России, как и причина авиакатастрофы , по словам Дмитрия Пескова, давно известны. Он заявил, что страна всегда выступала против политизации крушения самолета.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, его женой и другими пассажирами 10 апреля 2010 года упал под Смоленском, напомнил RT. Межгосударственный авиационный комитет возложил вину на летчиков. Польское правительство планировало отсудить у России 250 тысяч долларов через ЕСПЧ.

Суд Дмитрий Песков Авиакатастрофы Россия Польша
23 января 2024, 12:13
Бывший советник Трампа попросил надавить на Байдена из-за «не чувствующего боли» Ирана
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Республиканцам следует обратить внимание на политику президента США Джо Байдена и надавить на него по вопросам, связанным с Ираном. Об этом заявил экс-посол ООН и бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон, сообщила газета The New York Post.

Он назвал внешнюю политику Байдена слишком мягкой и призвал американскую администрацию отреагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Иран вообще не чувствовал боли с 7 октября. Если администрация [Байдена] не видит, что происходит, и не понимает, что необходимо восстановить какой-либо вид сдерживания, <…> я не знаю, что мы можем», - подчеркнул Болтон.

Он отметил, что за нападением шиитских боевиков на американские ВС на Ближнем Востоке стоит Иран. По его мнению, республиканцам следует использовать этот вопрос для предвыборной кампании.

«Меня очень огорчает то, что [Байден] просто не признает, что за всем этим насилием на Ближнем Востоке стоит Иран», - заключил экс-посол ООН.

Ранее Байден указал, что ситуация с йеменскими хуситами и американскими военными не является косвенным конфликтом с Ираном, процитировал его RT.

В январе США и Британия атаковали базу армии Йемена. Ракеты поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.

США Иран Джо Байден Ближний Восток
23 января 2024, 11:08
Лавров призвал не ждать изменения политики США после прихода Трампа к власти
piqsels
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США вряд ли изменят политику по отношению к Украине в случае прихода экс-президента Дональда Трампа к власти. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS News.

По его словам, никакой разницы не будет. На данный момент есть только тенденция к разрушению российско-американских отношений, в том числе речь идет о соглашении по стратегической стабильности и взаимному доверию.

«Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем», - подчеркнул Лавров.

Первым шагом по разрушению существовавших тогда отношений между США и Россией стал выход американской стороны из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. Дипломат заверил, что чувство собственного превосходства и безнаказанности Белого дома только углубляется.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что США проигнорировали проявление доброй воли Владимира Путина на посту президента России. Американские власти, как уточнил он, не сделали никаких выводов из «неприемлемой политики», которую проводили в отношении России после распада Советского Союза.

США Сергей Лавров Отношения Дональд Трамп Россия
23 января 2024, 09:52
Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина
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Соединенные Штаты проигнорировали проявление доброй воли президента России Владимира Путина на посту главы государства. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

«США проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Путина на посту президента России», - сказал глава дипломатического ведомства.

По его словам, внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов не вынесло никаких уроков из «неприемлемой политики», которую США проводили в отношении России после развала СССР. Также Лавров добавил, что нынешнее поколение американских политиков «демонизирует РФ».

Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп недавно назвал Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, любящими свои страны. Также предприниматель обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в неспособности действовать во благо страны.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден

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