Пилоту разбившегося в Афганистане самолета предрекли тюремный срок

Пилота самолета, разбившегося в горах Афганистана, Аркадия Грачева и его жену может ждать тюремный срок. По данным Telegram-канала Mash , в отношении них могут возбудить уголовное дело из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.

По информации издания, разбившийся бизнес-джет находился на балансе «Атлетик групп», который принадлежит жене пилота Екатерине Агаповой. У компании не было лицензии на пассажирские перевозки, и она ими не занималась. Для легализации полетов лайнер использовало другое ООО, принадлежащее Аркадию Грачеву и его второму пилоту, - «Джет аэро».

Авторы статьи сообщили, что, по одной из версий, причиной падения самолета стал неправильный расчет топлива при дозаправке. Непогода усугубила ситуацию.

Максимальная санкция по уже возбужденному силовиками делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - 10 лет лишения свободы.

Ранее отец Аркадия Грачева рассказал «360», что считает его героем : сын и коллеги посадили самолет, и большинство находившихся на борту выжили.