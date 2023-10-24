Пилоту-дебоширу в США предъявили обвинения в попытке отключить двигатели самолета

Самолет, на борту которого произошло ЧП, следовал в Сан-Франциско из города Эверетт (штат Вашингтон), однако воздушное судно перенаправили из-за угрозы безопасности.

Причина была в мужчине, который занял откидное сиденье в кабине экипажа. Обычно при возможности пилоты в свое нерабочее время занимают такое кресло, чтобы вернуться на свою базу, пояснил телеканал.

По данным Alaska Airlines, именно человек, сидевший в откидном кресле, попытался нарушить работу двигателей, но безуспешно. На его действия оперативно отреагировали командир воздушного судна и второй пилот.

Самолет в итоге сел в международном аэропорту Портленда (штат Орегон). Сотрудники полиции задержали 44-летнего пилота Джозефа Эмерсона.

Ему предъявили обвинения в покушении на убийство по 83 пунктам, в создании угрозы для воздушного судна, а также в преступной небрежности.