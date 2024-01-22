Пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета удалось выжить благодаря одной хитрости

«Перед моментом трагедии пилоты подняли нос самолета на 15–20 градусов, чтобы хоть немного смягчить удар. Если бы они не сделали этого, то самолет врезался бы носом в землю, из-за чего погибли бы все, находившиеся на борту», - пояснили авторы канала.

Предварительно, у самолета отказали два двигателя, но судно могло пролететь еще 150 километров. Пилоты запросили посадку в таджикистанском аэропорту, но все равно пытались найти в горах место для аварийной посадки. Тем не менее Falcon 10 сумели посадить, в противном случае погибли бы все.

Как писал kp.ru , по другой версии, экипаж неправильно рассчитал запас топлива. Сейчас из-за экономии не разрешают брать его с собой или заливать лишнее. Самолет, на борту которого были россияне, вылетел из Патайи, дозаправился в Индии в аэропорту Гая и дальше должен был через Пакистан добраться до Таджикистана.

Выжили четверо членов экипажа, погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой». Сейчас пострадавшие находятся в Кабуле, российские дипломаты уже встретились с ними. Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул 23–24 января.