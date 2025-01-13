Пилот погиб после падения самолета в кишащую крокодилами реку в Австралии

Журналисты сослались на данные правоохранителей. ЧП произошло накануне примерно в 10:20 по местному времени (03:50 по московскому). Воздушное судно врезалось в плотину, построенную в деревне Мидл-Пойнт. На борту были 63-летний пилот - он погиб, а также 29-летняя пассажирка - она не пострадала.

Полицейские объяснили, что самолет упал в водоток, где обитают гребнистые крокодилы. Спасатели вытащили из самолета сначала «невредимую пассажирку, а затем тело пилота».

Ранее в Малайзии крокодил напал на мужчину , переходившего деревянный мост. Хищник утащил жертву под воду. Позже его тело нашли родственники примерно в двух метрах от места происшествия. На нем остались следы от укусов рептилии.