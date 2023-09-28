Песня «Я русский» прервала эфир на украинском телевидении
Эфир одного из украинских телеканалов прервал хит «Я русский» российского певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим псевдонимом Shaman. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».
Также в социальных сетях появилось видео, на котором одна из зрительниц эфира запечатлела внеплановое «выступление» российского исполнителя.
«Это что такое?! <…> Наши даже ТВ защитить не могут», - прокомментировала происходящее записавшая ролик украинка.
Отмечается, что причиной этой вставки в эфир украинского телевидение стал взлом телевизионной сети хакерами.
Пророссийски настроенные хакеры в начале сентября провели большую операцию по взлому правительственных сайтов стран Прибалтики и Польши. Они спровоцировали сбои в работе 127 ресурсов, в числе которых базы данных МВД Латвии. Хакеры решили устроить нападение на сайты стран - пособников атак ВСУ по российским регионам. Они остановили работу этих сайтов, а также разместили на них сообщение о том, что украинский конфликт завершится с уничтожением последнего нациста.
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