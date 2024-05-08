Песков заявил об успешности ЕАЭС в ответ на вопрос о риске приостановки членства Армении

«В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что это знают все страны - участницы ЕАЭС. По мнению представителя Кремля, в ежегодных темпах роста ВВП этих государств доля этого интеграционного процесса весьма заметна.

Развитие этого объединения - в интересах всех его участников, добавил пресс-секретарь президента России.

В среду, 8 мая, в Москве состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна. Республика председательствует в ЕАЭС в этом году, но саммит решили провести в российской столице.

В нем примут участие президенты Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Заседания организуют в расширенном и узком составах.