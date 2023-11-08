08 ноября 2023, 12:52

Песков заявил об отсутствии предпосылок для диалога по стратегической стабильности

РИА «Новости»
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Пока предпосылок для диалога России со странами Запада относительно стратегической стабильности нет. Однако это необходимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим», - сказал Песков.

По его словам, диалог не может состояться в «режиме чтения нотаций одной страны другой». Но он крайне необходим. Россия готова начать переговоры по этому вопросу, резюмировал представитель Кремля.

Приостановка выполнения странами Запада обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не отразится на стратегической безопасности, добавил Песков.

Россия полностью вышла из ДОВСЕ.

Североатлантический альянс осудил решение РФ, и страны НАТО объявили о желании приостановить и свое участие в договоре. Соединенные Штаты также решили поставить на стоп выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря.

Дмитрий Песков
08 ноября 2023, 13:48
Удочка для ЕС. Украина заявила о плане вытеснения «Росатома» с европейского рынка
РИА «Новости»
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Украинское руководство совместно с американской компанией Westinghouse придумало, как вытеснить Россию с рынка топлива для АЭС в Евросоюзе. Однако результата пока нет, заявил «Украинской правде» министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД уточнил, что его страна и Westinghouse нацелены на разрушение монополии России по поставке топлива на атомные электростанции в ЕС, построенные РФ и Советским Союзом.

«Мы дали удочку в руки ЕС. Но, к сожалению, мы пока этого результата не видим», - заявил Кулеба.

Министр также отметил, что руководство Украины разочаровалось отсутствием предложений новых санкций со стороны европейских государств.

На протяжении двух лет в ЕС раздаются призывы ввести ограничения против российской атомной отрасли. Однако данную идею не поддерживает ряд стран Европы. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет присоединяться к антироссийским мерам в области ядерной энергетики.

США Топливо Евросоюз Украина
08 ноября 2023, 13:16
Окончательный крах гегемонии. Замораживание поддержки Украины указало на брешь в казне США
pxhere.com
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Демократы в сенате конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю без дополнительных средств на нужды Украины. Постоянные изменения в решениях американского руководства связаны с потерей гегемонии Соединенных Штатов и их критическим финансовым положением, объяснил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Экономический крах США «Борьба и возня, которые начались в Соединенных Штатах вокруг выделения помощи Украине, не говорят о том, что американское руководство устало от республики. Это также не говорит о том, что американцы шлют украинцам какой-то сигнал», - отметил эксперт.

По его словам, промедления США в выделении средств Украине связаны с сокращением возможностей американской государственной машины. Ведь сейчас Соединенные Штаты дошли до точки, в которой еще никогда не находились. Речь идет о финансовом положении страны.

«Государственный долг растет бесконечно. Более 100 раз за XX-XXI века поднимали планку госдолга. Это делалось для преодоления дефолта. Но все свидетельствует о медленном приближении США к краху экономической системы», - объяснил Ярошенко.

Хитрая схема с ВПК Параллельно с этим, уточнил политолог, американцы хотят обеспечивать Украину, однако не знают, где брать деньги.

Несмотря на это, внутри США возникли политические и общественные разногласия по поводу выделения Украине денежных средств. Порядка 50% американцев не поддерживают помощь республике. При этом тех, кто выступает за помощь Израилю, гораздо больше. И именно поэтому Соединенные Штаты захотели применить свой старый трюк.

«На самом деле, военная помощь со стороны США выглядит иначе. Они говорят, что выделили 60 миллиардов долларов Украине. Но это не 60 миллиардов, которые они Зеленскому привезли в кейсе. Он их никогда не увидит. США выделили эти деньги из бюджета и отдали ВПК, а потом уже поставили технику. Точно так же американское правительство действует с Израилем», - отметил политолог.

Зарабатывание денег на распиле бюджета Ярошенко обратил внимание, что страны обязаны отдать 75% от выделенной суммы обратно США, чтобы обеспечить работу их военно-промышленного комплекса.

Многие американские политики зарабатывают на распиле бюджета, обратил внимание Ярошенко, и совершенно посредственно относятся к экономической ситуации в стране. Они понимают, что скоро наступит полный конец. Но пока этого не произошло, продолжают проворачивать подобную схему через ВПК.

Ранее сотрудник американского аналитического центра Айван Иланд заявил, что затраты американской стороны на поддержку Украины продемонстрировали неспособность США помочь всем своим союзникам.

США Израиль Украина Госдолг
08 ноября 2023, 13:01
Польша поставила Украине жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Unsplash
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Украина не станет частью Евросоюза, пока не решится вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», - сказал заместитель польского министра иностранных дел.

Яблонский не назвал это обязательным условием для вхождения Украины в Евросоюз. Однако замглавы МИД республики отметил, что странам будет сложно сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор. Долгосрочного примирения Польши с Украиной не будет до решения вопроса с останками, подчеркнул заместитель министра.

В конце октября член Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни, произошедшей в 1943 году. Тогда украинские националисты уничтожали польское гражданское население, погибли более 100 тысяч человек.

Польша потребовала от Украины признать вину в случившемся.

Международные отношения Евросоюз Украина Польша
08 ноября 2023, 12:41
«Ни ХАМАС и ни Израиль». Блинкен предрек переходный период в Газе
РИА «Новости»
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В будущем сектором Газа не могут управлять ни ХАМАС, ни власти Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. О судьбе палестинского анклава он высказался в ходе пресс-конференции в Японии, сообщил ТАСС.

«Первое: Газа не может управляться ХАМАС», - указал Блинкен.

По его словам, такой сценарий невозможен, потому что при нем нельзя исключать повторение событий 7 октября, а Газа продолжит быть территорией, которую используют для начала террористических атак.

Вариант с управлением властями Израиля, по его оценке, также не представляется возможным.

«Ясно также, что Израиль не может оккупировать Газу. <…> Возможно, нам нужен переходный период», - пояснил глава Госдепа США.

Ранее Блинкен сообщал, что полномасштабной эвакуации жителей сектора Газа не запланировано. Люди останутся в зоне боевых действий, но международное сообщество будет оказывать им гуманитарную помощь.

США Госдеп США Конфликт Израиля и Палестины

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