Песков заявил о преждевременности комментариев по поводу отставки Макрона

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, выборы еще не состоялись», - отметил он.

Песков обратил внимание, что партия французского лидера теряет свои позиции. Он предположил, что действия нынешней власти чем-то не понравились жителям страны.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что во Франции фиксируются определенные тенденции, в результате чего фракция Макрона получила в два раза меньше голосов, чем правый альянс.