Песков заявил о механизмах минимизации последствий санкций при сотрудничестве РФ и КНДР

«Безусловно, есть ограничения, но существуют, скажем так, механизмы суверенизации, и эти механизмы вполне могут быть задействованы», - указал он.

Итогом их применения, пояснил Песков, может быть минимизация негативных последствий незаконных ограничений, которые действуют в отношении России и Северной Кореи.

В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля заметил, что во время визита президента РФ в Пхеньян эти механизмы не задействуются, речь идет о том, что обсуждению темы о них дается импульс.

Отдельно Песков отметил западные опасения по поводу создания коалиции России и КНДР. Рассуждения о том, что страны взаимодействуют против кого-то не верны, подчеркнул Песков.

« Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-либо третьих стран», - заключил собеседник издания.