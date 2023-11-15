Песков заявил о гордости за работу российских спасателей в секторе Газа

Кембриджский словарь назвал слово года

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Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать», который используют при описании работы технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт издательства университета.

«Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать», - отметили в пресс-релизе.

Этот глагол используют, когда требуется описать произведение ИИ «ложной информации». Сотрудники Кембриджского университета выбрали слово «галлюцинировать», потому что его новое значение продемонстрировало проблему споров на тему технологий.

Из-за развития искусственного интеллекта в языке появились новые термины, например, «большая языковая модель», GTP и другие. Некоторые из слов приобрели новое значение, связанное с ИИ, указали представители университета.

Ранее бизнесмен Илон Маск предсказал, что в будущем развитие технологий дойдет до такого уровня, что человечество сможет освободиться от необходимости работать. По его словам, ИИ усовершенствуется настолько, что люди будут заниматься делами только для личного удовлетворения.