15 ноября 2023, 12:39

Песков заявил о гордости за работу российских спасателей в секторе Газа

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Российские спасатели всегда помогали людям, которые попали в сложную ситуацию, в том числе и в Ближневосточном регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Кремль Дмитрий Песков МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
15 ноября 2023, 13:18
Кембриджский словарь назвал слово года
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Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать», который используют при описании работы технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт издательства университета.

«Сегодня Кембриджский словарь объявляет свое слово 2023 года: галлюцинировать», - отметили в пресс-релизе.

Этот глагол используют, когда требуется описать произведение ИИ «ложной информации». Сотрудники Кембриджского университета выбрали слово «галлюцинировать», потому что его новое значение продемонстрировало проблему споров на тему технологий.

Из-за развития искусственного интеллекта в языке появились новые термины, например, «большая языковая модель», GTP и другие. Некоторые из слов приобрели новое значение, связанное с ИИ, указали представители университета.

Ранее бизнесмен Илон Маск предсказал, что в будущем развитие технологий дойдет до такого уровня, что человечество сможет освободиться от необходимости работать. По его словам, ИИ усовершенствуется настолько, что люди будут заниматься делами только для личного удовлетворения.

Англия Искусственный интеллект Технологии
15 ноября 2023, 12:35
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина заинтересовали Кремль
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Стремление США и Китая выстроить отношения не связаны с Россией, однако она проследит за информацией о переговорах президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что страны имеют право выстраивать двусторонние отношения. Он заявил, что эта тема не стоит на повестке дня так широко, как другие.

Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Эти переговоры станут их второй очной встречей с момента вступления демократа в должность американского президента.

Отношения США и Китая достигли самой низкой точки , заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Он принял приглашение главы Госдепа Энтони Блинкена обсудить эту проблему в Вашингтоне.

США Дипломатия Дмитрий Песков Международные отношения Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
15 ноября 2023, 12:34
Кремль посоветовал узнать у Минтранса о планах Дании проверять танкеры из РФ
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В Кремле не знают о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ей… Можно там поинтересоваться», - посоветовал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны должны соблюдать правила международного судоходства. Таким образом пресс-секретарь президента отреагировал на новости о том, что Дания, согласно новым планам Евросоюза, будет проверять и блокировать танкеры с российской нефтью , проходящие через воды этой страны.

Власти Дании и ЕК не стали комментировать планы о принятии новых мер. Однако в Еврокомиссии отметили, что ее глава Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять «шаги по ужесточению потолка цен на нефть».

Премьер-министр Болгарии Николай Денков ранее созвал заседание Совбеза из-за угрозы остаться без нефти из РФ. Поводом для этого стал законопроект, касающийся дочерней компании «Лукойла».

Дания Кремль Дмитрий Песков Нефть
15 ноября 2023, 12:25
ЦАХАЛ снова сделал четырехчасовую паузу в боевых действиях на севере Газы
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Израильская армия опять объявила о четырехчасовом прекращении огня на севере сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня <…> в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии», - информировал Эдри.

По его словам, гуманитарный коридор для эвакуации жителей севера анклава будет действовать до 17:00 по местному времени. Маршрут пролегает по дороге Салах эд-Дин на юг сектора Газа. Жителям дали телефон, которым можно воспользоваться, в случае если боевики попытаются преградить им путь к эвакуации.

Ранее, 13 ноября, Армия обороны Израиля также делала четырехчасовую приостановку боевых действий в городе Рафахе на юге сектора Газа, у границы с Египтом, в гуманитарных целях. Мера анонсировалась ранее. Бои останавливались тоже с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Режим тишины будет действовать с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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