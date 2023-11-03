Песков заявил о безосновательности рассуждений о ЧВК «Вагнер» в Сирии

Он прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой журналисты указали на обеспокоенность США в связи с якобы работой ЧВК «Вагнер» в Сирии. По информации издания, военная группа могла передать «Хезболле» оружие.

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются», - указал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что у России есть экстренные военные линии связи. В случае, если у американской стороны есть «на чем-то зиждущаяся озабоченность», то ее можно передать российскому руководству, добавил он.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном назначении сына Евгения Пригожина Павла главой ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента сообщил, что Кремль не располагает информацией по этой теме.