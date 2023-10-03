Песков заявил, что у Кремля есть вопросы к Армении на фоне решения по Римскому статуту
У российских властей есть вопросы к Армении на фоне ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает народ Армении братским. Однако к руководству страны у РФ есть вопросы, которые были заранее переданы армянской стороне, отметил Песков.
«Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Национальное собрание Армении в ходе заседания 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда.
В МИД России предупреждали, что такое решение армянской стороны будет иметь негативные последствия для отношений РФ и Армении.