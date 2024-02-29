Песков заявил, что ЦРУ расценивает Россию как своего противника

Как сообщила газета The New York Times, за последние восемь лет Соединенные Штаты при помощи ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины у российской границы. Песков предположил, что на самом деле их больше. Он подчеркнул, что ЦРУ воспринимает Россию как противника. Это длится еще со времен Советского Союза.

«И это есть сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями», - подчеркнул Песков.

Также The New York Times сообщала, что ЦРУ еще с 2016 года готовило подразделение спецназа Украины для диверсий на российских территориях. Среди офицерского состава там числился нынешний начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.