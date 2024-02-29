29 февраля 2024, 12:07

Песков заявил, что ЦРУ расценивает Россию как своего противника

РИА «Новости»
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Россия является противником для американского Центрального разведуправления. ЦРУ работает против страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Как сообщила газета The New York Times, за последние восемь лет Соединенные Штаты при помощи ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины у российской границы. Песков предположил, что на самом деле их больше. Он подчеркнул, что ЦРУ воспринимает Россию как противника. Это длится еще со времен Советского Союза.

«И это есть сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями», - подчеркнул Песков.

Также The New York Times сообщала, что ЦРУ еще с 2016 года готовило подразделение спецназа Украины для диверсий на российских территориях. Среди офицерского состава там числился нынешний начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

США Кремль Дмитрий Песков Россия
29 февраля 2024, 12:22
Кремль предупредил Макрона о последствиях его заявлений по Украине
РИА «Новости»
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У европейских политиков нет инстинкта самосохранения, поэтому Россия должна быть начеку. Такое мнение в эфире Первого канала высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО и ЕС на Украину.

«Заявление Макрона о возможной отправке военных может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте», - подчеркнул представитель Кремля.

Военные Эммануэль Макрон Россия
29 февраля 2024, 10:24
Франция осознала последствия изъятия замороженных российских активов
РИА «Новости»
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Изъятие российских замороженных активов без правовой базы губительно. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр на встрече глав Минфинов стран G20, сообщило Le Figaro.

По его словам, Евросоюз не имеет прав для конфискации замороженных российских ценных бумаг. Он пояснил, что в таком случае без правовой базы страны ЕС начнут разрушать свои же юридические институты.

«Нет ничего более губительного для западных стран, чем не соблюдать международные правила, иначе возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе», - подчеркнул он.

Авторы издания уточнили, что сами представители Евросоюза не хотят конфисковывать российские замороженные активы. Призывы сделать это идут именно со стороны Соединенных Штатов.

Министр финансов Японии Масато Канда заявил, что лидеры стран «Большой семерки» до сих пор ищут способы использования замороженных российских активов. Он указал на то, что этот процесс должен проводиться на законных основаниях.

G20 Евросоюз Франция Экономика
29 февраля 2024, 08:27
Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией
РИА «Новости»
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Подписанные Украиной соглашения о безопасности с Францией и Германией не повлияют на отношения этих стран с Россией, так как они уже находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Касаясь отношений с Германией и Францией, хотелось бы подчеркнуть, что в худшую сторону на них на данном этапе мало что может повлиять. Они уже находятся на низком уровне», - сказала она.

Захарова отметила, что бывшие партнеры России решили сами оставить накопленный несколькими поколениями багаж двустороннего сотрудничества.

«Это не наш выбор. Мы на протяжении двух лет наблюдаем, как страны НАТО накачивают смертоносными системами Украину, снабжают разведывательными данными и обучают военнослужащих, чем способствуют эскалации конфликта», - добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что соглашения о безопасности между Украиной и западными странами уже ничего не поменяют по существу.

Германия Мария Захарова Международные отношения Россия Франция
29 февраля 2024, 07:50
Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции
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Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии сообщило о введении новых санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рестрикции ввели против 45 физических лиц и 16 компаний, которые, как считают в Веллингтоне, помогают России уклоняться от санкций или содействуют закупкам военной техники. Кроме того, Новая Зеландия ввела ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Власти Новой Зеландии последовали примеру западных стран, которые ввели антироссийские санкции из-за спецоперации. Они надеются, что рестрикции будут препятствовать развитию технологий в России.

Ранее европейские власти включили в 13-й пакет санкций руководителей некоторых российских предприятий, связанных с оборонным комплексом. В Госдуме заявили, что страна уже адаптировалась к этим ограничениям , они практически не влияют на российскую экономику.

Санкции Россия Новая Зеландия

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