Песков заверил, что вернувшимся из Израиля релокантам ничего не угрожает

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«Граждане России живут во многих странах мира. И Россия - их родина. Как родина может угрожать? <…> Мы с вами о гражданах говорим наших в целом. Здесь можно сказать только это», - сказал официальный представитель Кремля.

Дипломаты, по словам Пескова, не получали информацию о пострадавших россиянах ни с одной, ни с другой стороны конфликта. Он уточнил, что они переехали не только в Израиль, но и в Палестину. В последней проживали тысячи граждан России.

Уехавших в Израиль юмориста Максима Галкина* и певицу Аллу Пугачеву заметили в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Артист опроверг в соцсетях информацию об отъезде. Он заявил, что останется, несмотря на боевые действия.

*Максим Галкин - физическое лицо, выполняющее функции иноагента.