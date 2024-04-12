Песков усомнился в мудрости главы МВД Эстонии после его слов об РПЦ

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ляэнеметс выступил с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. Он отметил, что передаст инициативу в эстонский парламент. Если власти страны дадут положительный ответ, Московский патриархат могут вообще запретить в республике. При этом, по мнению Ляэнеметса, на прихожанах новый статус патриархата РПЦ никак не скажется.

Недавно власти республики обсудили, как можно экономически надавить на Эстонскую православную церковь , чтобы та разорвала связи с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.