26 июля 2024, 12:13

Песков указал на господствующую русофобию на Западе

Global Look Press
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Нет смысла пытаться донести позицию России до Запада, так как там царит атмосфера ненависти ко всему российскому. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Фрагмент его выступления опубликовали в Telegram-канале «Мастерской новых медиа».

«Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией», - сказал он.

По его мнению, пытаться Западу что-то объяснять пока бесполезно, нужно подождать. Песков сравнил ситуацию с тем, что во время острого течения болезни нельзя делать операцию. Так и по отношению к Западу не стоит пока «информационно вторгаться», уточнил он.

Песков добавил, что рано или поздно «кривая пойдет вверх», а ситуация начнет налаживаться.

В Италии уже замечают перемены в отношении населения ко всему российскому. Как рассказал глава культурной ассоциации «Венето - Россия» Пальмарино Дзоккателли, в стране уже появляются большие плакаты с надписью «Россия - не мой враг!» Итальянский инженер Джованни Петрициоли из-за русофобии решил покинуть родину и переехать в РФ.

Дмитрий Песков Россия Запад Фестивали Русофобия
26 июля 2024, 12:15
Охранник на роковом митинге Трампа оставил крышу без присмотра из-за жары
Global Look Press
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Американский правоохранитель, который следил за крышей здания рядом с митингом экс-президента Дональда Трампа, перед покушением оставил свой пост из-за жары. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В тот день температура в городе поднялась до 33 градусов, и занимавшийся охраной митинга сотрудник решил покинуть крышу, с которой потом стреляли в Трампа.

«Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», - указали в издании.

Также из-за жаркой погоды многие полицейские переключились с охраны на оказание помощи людям, которым стало плохо на митинге.

Сайт kp.ru обратил внимание, что стрелок использовал при покушении всего пять патронов, хотя в магазин винтовки вмещалось гораздо больше. Странной деталью является и то, что нападавший не смог застрелить политика, хотя у него не было ни одной помехи, добавили в издании.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнения в том , что Трампа во время стрельбы на митинге ранило пулей. По его мнению, республиканец пострадал от обломка телесуфлера.

США Дональд Трамп Митинги Жара Покушение на Дональда Трампа
26 июля 2024, 12:00
Вандалы облили красной смесью здание правительства Финляндии
Unsplash
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Неизвестные вандалы ночью облили красной смесью вход в здание правительства Финляндии. Об этом сообщило местное издание Yle.

По словам заместителя директора службы безопасности Госсовета Юхи Палласпуро, около полуночи четыре человека в черной одежде и масках облили двери, стены и лестницу здания смесью, похожей на воду с красной краской. Полиция прибыла на место через 10 минут, но злоумышленники уже скрылись.

Задержать их и выяснить мотивы поступка пока не удалось.

Ранее неизвестные облили краской турникет и ограду входа в посольство Чехии в Москве. А в марте вандалы испортили новую работу художника Бэнкси на севере Лондона.

Финляндия Вандализм
26 июля 2024, 11:38
Кремль сообщил об отсутствии отношений у России и США
РИА «Новости»
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У России и Соединенных Штатов де-факто сейчас нет двусторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

На этом фоне возобновления полномасштабной работы американского посольства в Москве не будет, добавил официальный представитель Кремля.

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока», - сказал он.

В 2021 году Россия ввела ограничения на наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. Российские дипломаты не раз заявляли, что контакты РФ и Соединенных Штатов свелись к минимуму.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия и США с участием политологов обсуждали ситуацию на Украине. Вопросы стояли на повестке дня неафишированных контактов двух государств.

США Кремль Отношения Россия
26 июля 2024, 11:31
Россияне отказались ехать на первую Олимпиаду по киберспорту под нейтральным флагом
Global Look Press
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Российские киберспортсмены заявили, что готовы ехать на первые специализированные Олимпийские игры в Эр-Рияде только под национальным флагом. Об этом сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России.

Российские киберспортсмены заявили, что готовы ехать на первые специализированные Олимпийские игры в Эр-Рияде только под национальным флагом. Об этом сообщили « Известиям » в Федерации компьютерного спорта России.

Первая Киберолимпиада состоится в Саудовской Аравии в 2025 году под эгидой МОК. По его решению, россияне могут выступать на его мероприятиях исключительно в нейтральном статусе.

«Если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», - заявили в пресс-службе федерации.

Эту позицию разделила команда FLuffy Gangsters, ставшая чемпионом России 2018 года по игре Counter-Strike.

«Российские киберспортсмены очень сильны, поэтому если им запретят выступать на Киберолимпиаде, то киберспорт очень сильно потеряет. Могу сказать, даже больше, чем потерял традиционный спорт от отсутствия нашей сборной», - заявил руководитель фиджитал «Игр будущего» Игорь Столяров.

Ранее МОК опубликовал список россиян , которых допустили до традиционных Олимпийских игр в Париже.

Международный олимпийский комитет Киберспорт

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