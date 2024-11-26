«Можно только недоумевать, почему, например, руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов, для своих граждан», - заявил Песков.

При этом он отметил, что страна имеет право на такое решение.

Ранее бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока - 2». Она добавила, что хотела обеспечить Германию дешевым газом, чтобы можно было развивать экономику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился отказу Германии использовать «Северный поток - 2», хотя ей это было бы выгодно. Его процитировало РИА «Новости».