Песков рассказал об отношении Кремля к решению Макрона о внеочередных выборах

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Пресс-секретарь президента отметил, что во Франции и раньше проводились досрочные парламентские выборы.

«Если я правильно помню, это не является новацией в политических технологиях Французской Республики», - указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет внимательно следить за происходящим во Франции. По его словам, республика проявляет «чрезвычайно недружественный» настрой к российской стороне.

Ранее политолог Иван Мезюхо объяснил, что роспуск парламента стал большой ошибкой Макрона. По мнению эксперта, французский лидер пошел на большой риск, чтобы улучшить свои электоральные позиции, но этим могут воспользоваться его конкуренты.