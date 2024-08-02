02 августа 2024, 15:39

Песков рассказал о службе Красикова в группе «Альфа»

РИА «Новости»
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Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Вадим Красиков ранее служил в элитной группе «Альфа» вместе с некоторыми другими сотрудниками президентской охраны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности, ранее служил в „Альфе“. Интересно, что там он служил вместе с некоторыми другими сотрудниками службы охраны президента. Друг друга они, естественно, вчера приветствовали, когда увиделись», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В четверг ФСБ объявила о возвращении восьми россиян , которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Одним из них являлся Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

Лично встретить соотечественников у самолета прибыл президент России Владимир Путин.

Дмитрий Песков ФСБ Россия Владимир Путин
02 августа 2024, 15:07
Камала Харрис назвала себя президентом США
Global Look Press
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Вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила оговорку и назвала себя президентом страны. Об этом сообщила газета The New York Times.

Харрис напомнила, что скончавшаяся конгрессвумен была инициатором закона, благодаря которому день освобождения рабов 19 июня в США был признан государственным праздником.

«Я была горда стать его соавтором, будучи сенатором США. А потом, будучи президентом...Извините... [Будучи] вице-президентом, для меня было честью стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли вместе с президентом Джо Байденом, когда он подписывал этот документ», - сказала она.

Присутствовавшая на похоронах публика встретила эту оговорку аплодисментами и громкими криками.

Ранее стало известно, что Байден отказался от участия на выборах 5 ноября и одобрил кандидатуру Харрис от демократов. При этом ей еще нужно выиграть партийный праймериз.

США Камала Харрис
02 августа 2024, 14:36
Гершкович в прошении о помиловании попросил Путина об интервью
Global Look Press
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Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания, посвященной освобождению репортера.

К российскому лидеру журналист обратился на русском языке, который он значительно улучшил за 16 месяцев заключения.

«Гершкович в последней строке выдвинул предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?» - говорится в материале.

Журналист Эван Гершкович вошел в число заключенных, попавших в списки на обмен между Россией, США и европейскими странами. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, основные переговоры прошли по линии ФСБ и ЦРУ.

В ходе проведенной в аэропорту Анкары операции в Россию вернулись восемь арестованных и осужденных в странах Запада соотечественников. Государства НАТО получили 16 человек, отбывавших наказание по уголовным делам о государственной измене, шпионаже и участии в нежелательных организациях.

Осужденный в России за шпионаж журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в заявлении о помиловании попросил президента России Владимира Путина дать интервью. Об этом говорится в статье издания , посвященной освобождению репортера.

Россия Интервью Владимир Путин Задержание Эвана Гершковича
02 августа 2024, 14:16
Кремль раскрыл детали переговоров по обмену заключенными
РИА «Новости»
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Основные переговоры по организации обмена заключенными между Россией и странами Запада шли между сотрудниками ФСБ и ЦРУ. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада прошел в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. Делегации США, Германии, Белоруссии, Норвегии и Словении передали восемь арестованных или осужденных россиян. Взамен они получили приговоренных к реальным срокам российскими судами фигурантов дел о шпионаже, государственной измене и сотрудничестве с нежелательными организациями.

Он подчеркнул, что переговоры спецслужб России и США стали главным путем по которому стороны пришли к договоренностям.

«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой собственно достигалась договоренность», - заявил представитель Кремля.

США Заключенные Кремль ФБР Дмитрий Песков Переговоры
02 августа 2024, 14:01
Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене заключенными
РИА «Новости»
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Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поблагодарил его за содействие в обмене заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

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