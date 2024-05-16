Песков рассказал о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией

«Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить его в маневре по сотрудничеству с нами. Но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать», - сообщил официальный представитель Кремля.

Песков также упомянул, что для Китая существует риск наложения вторичных санкций со стороны США из-за двусторонних отношений с Россией.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином 16 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после инаугурации. Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества, обсудят международные и региональные проблемы. Взаимодействие России и Китая на мировой арене стало серьезным балансирующим элементом.