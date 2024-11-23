23 ноября 2024, 15:43

Песков рассказал о не известных никому разработках в области вооружений

РИА «Новости»
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Информация о новых российских разработках в области вооружений имеет секретный статус. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, почему никто не знал о новейшей ракете средней дальности «Орешник».

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», - отметил Песков.

Ранее российские военные испытали баллистическую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Британская газета Daily Mail сообщила, что снаряду потребуется порядка 20 минут, чтобы долететь до любого европейского города.

Если ракету выпустят с полигона Капустин Яр в Астраханской области, то ее время полета до Лондона составит 16-17 минут, до Парижа - 15-16, а до Берлина - 11-12.

Президент Владимир Путин подтвердил , что у России есть запас систем «Орешник». По его словам, страна продолжит испытывать новую разработку, в том числе в боевых условиях.

Дмитрий Песков Баллистическая ракета «Орешник»
23 ноября 2024, 11:29
Поставки немецкого пива в Россию сократились до минимума
РИА «Новости»
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Импорт немецкого пива в Россию сократился до минимума с апреля 2022 года. Об этом сообщило агентство «Прайм».

В сентябре 2024 года в Россию из Германии завезли порядка восьми тысяч тонн алкогольного напитка. Также снизилось количество поставок пива и из других европейских стран: из Польши (минус 21%), Бельгии (минус 3%) и Австрии (минус 37%).

За девять месяцев российский импорт напитка из ЕС снизился на 12%. Причиной сокращения мог стать рост собственного производства. По информации агентства, оно составило почти 7,5 миллиона тонн против 6,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.

Некоторые государства Евросоюза нарастили количество поставок пива. Ввоз пенного напитка из Чехии вырос на 7%, а из Латвии - на 5%. Также на 1% увеличилось число поставок из Литвы.

Ранее в России зафиксировали рекордные продажи алкоголя. Чаще всего граждане закупали водку - в период с января по октябрь в стране продали 62,5 миллиона декалитров напитка.

Германия Алкоголь Пиво Экономика
23 ноября 2024, 07:21
Власти Молдавии выступили с обвинением в адрес США
РИА «Новости»
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Санкции со стороны США и других западных стран значительно ухудшили денежные переводы для граждан Молдавии. Об этом в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ» заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

Санкции со стороны США и других западных стран значительно ухудшили денежные переводы для граждан Молдавии. Об этом в эфире телеканала « Эксклюзив ТВ » заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

По его словам, Молдавия ищет возможность возобновить их.

«Мы находимся в поиске возможностей, чтобы живущие в России граждане могли прислать в Молдавию деньги. И наоборот, чтобы живущие в республике могли отсылать деньги в Россию», - сказал премьер.

Речан отметил, что санкционная политика Запада навредила нескольким сотням тысяч молдавских мигрантов в России. Он напомнил, что решение об ограничении переводов принимал Запад, а не Молдавия.

В начале ноября победу на выборах в Молдавии одержала Майя Санду, выступающая за санкции против России , евроинтеграцию и ужесточение контроля над СМИ на территории страны.

США Молдавия Санкции Россия
23 ноября 2024, 05:34
«Я муж Джо». Байден снова оговорился
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, но теперь на торжественном ужине в Белом доме, когда приветствовал гостей и представился «своим мужем». Об этом сообщило РИА «Новости».

Трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», - заявил глава государства, приветствуя гостей ужина.

Американскому лидеру на днях исполнилось 82 года. Кроме того, он начинал свои выступления, представляясь еще и «мужем Джилл Байден».

В начале сентября Байден был с визитом в штате Висконсин. Во время своей речи о борьбе за открытие в стране производства компьютерных чипов он перепутал КНДР с Южной Кореей.

На летнем саммите НАТО президент США в ходе выступления перед союзниками обвинил российского лидера Владимира Путина, что он хочет уничтожить культуру Урана , но потом поправился, что имел в виду Украину.

Кроме того, во время одного из интервью Байден назвал себя чернокожей женщиной.

США Белый дом в США Вашингтон Джо Байден
23 ноября 2024, 00:03
«Это другое». В ФРГ высказались об ордерах МУС на Путина и Нетаньяху
РИА «Новости»
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В Германии призвали не сравнивать ордера Международного уголовного суда, выданные на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил на пресс-конференции кабмина, сообщило РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции», - сказал он.

Вагнер заявил, что Израиль оказался жертвой нападения со стороны движения ХАМАС, а Россия якобы «напала на страну в нарушение международного права».

МУС выдал ордер на арест израильского премьера в связи с конфликтом в секторе Газа. Нетаньяху обвинили в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с октября прошлого года по май 2024 года.

Ордер на арест российского лидера выдала досудебная палата МУС весной 2022 года. При этом в России юрисдикцию этого суда не признают, а его решения считают ничтожными.

Германия Израиль Европа Россия Владимир Путин Аресты Биньямин Нетаньяху

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